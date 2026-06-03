Совет Украина-НАТО в Киеве, мирное предложение Мадяра, торнадо в Риме: новости дня

У Німеччині бачать вікно можливостей для діалогу з Росією щодо завершення війни.

Сікорський повідомив, що Польща веде непублічні переговори з Україною щодо підрозділу імені "Героїв УПА".

Угорські розслідувачі з’ясували, що захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку було операцією, яку наказав провести Орбан, навіть назвавши дату її проведення.

Все важливе і цікаве за середу, 3 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Вікно можливостей для діалогу з Росією

У Німеччині заявили, що між Росією та Європою поступово відкривається вікно можливостей для діалогу щодо завершення війни, але це залишається можливим лише за повної координації з Україною.

Координація зі Сполученими Штатами також має залишатися керівним принципом, додав у коментарі Reuters неназваний німецький посадовець.

Президент України Володимир Зеленський розчарований тим, що приїзд американської делегації до Києва затягується, але Україна розраховує на цей візит.

"Ми дійсно на постійному зв'язку з американською стороною щодо наших перемовників. Ми очікуємо на приїзд переговорної групи. Але на мій погляд, дуже довго (очікуємо на них)", – заявив президент.

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна могла б бути місцем проведення переговорів щодо завершення війни в Україні.

Рада Україна-НАТО у Києві

У Києві уперше відбулося засідання Ради Україна-НАТО.

До української столиці сьогодні прибув генсек Альянсу Марк Рютте, а також представники усіх країн-членів НАТО.

Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генсеком НАТО у Києві заявив, що, завдяки складній системі обміну, Україна домовилася отримати нові системи Patriot і ракети до них раніше, ніж у 2030 році.

За словами Зеленського, інші країни поступилися Україні своїм місцем у черзі на нові системи ППО, але тепер виникли проблеми з проплатою, бо "партнерські гроші" досі не надійшли.

"Ми повинні що завгодно зробити, але проплатити цей контракт. Інакше всі системи і ракети прийдуть у 2030 році", – пояснив президент.

Сьогодні Зеленський розповів, що у розмові з прем’єр-міністром Норвегії піднімав питання про посилення української ППО та що Норвегія "готова допомагати".

На пресконференції у Києві Рютте підкреслив, що рішення про майбутній вступ України, ухвалене раніше, лишається чинним.

Президент України зі свого боку повідомив, що на зустрічі Ради Україна-НАТО, що відбулася у Києві, звучала підтримка вступу України до Альянсу.

"Більшість країн дійсно вже розуміє, що Україна в НАТО потрібна самому Альянсу не менше, ніж Україні. А це така довга розмова… Я вважаю, що і русскім потрібно, щоб Україна була в НАТО. Бо в майбутньому може бути боляче, якщо Україна не в НАТО", – додав він.

За інформацією "ЄП", аргументи президента на користь останнього ґрунтуються зокрема на тому, що членство України в НАТО дасть РФ гарантії ненападу з боку ЗСУ попри те, що під її контролем лишаються окуповані території.

Крім того, генсек НАТО під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді: ви помрете у багнюці в Україні.

Також він прокоментував і обстріл Україною Санкт-Петербурга у день, коли там стартує Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ) – ключова міжнародна подія Путіна: потрібен дозвіл Зеленського, як на 9 травня.

Німецький уряд розкритикував участь політиків партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у Петербурзькому економічному форумі як таку, що суперечить інтересам Німеччини.

Заступник речника уряду Штеффен Маєр заявив, що поїздка членів "АдН" до Росії "явно суперечить інтересам Німеччини".

Підготовка до саміту лідерів НАТО

США підтвердили наміри зменшити внесок у модель сил НАТО.

Представники Пентагону повідомили союзникам, що США скоригують свій внесок у модель сил НАТО відповідно до напрямків розподілу навантаження, визначених у Стратегії національної оборони 2026 року, та бачення щодо НАТО 3.0.

7-8 липня в турецькій Анкарі відбудеться саміт лідерів НАТО.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що поїде на саміт НАТО до Анкари.

Bloomberg пише, що Туреччина планує перетворити свою столицю на "фортецю", яка буде захищена системами протиракетної оборони та винищувачами.

Туреччина також розгорне безпілотники та системи протидії безпілотникам і розмістить понад 40 тисяч співробітників служб безпеки навколо Анкари.

Щодо скандалу із Польщею

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив про непублічні переговори з Україною щодо підрозділу імені "Героїв УПА".

Він висловив сподівання, що Україна знайде "спосіб виправити цю помилку".

"Я б очікував, що українська сторона врахує нашу чутливість. Для них УПА асоціюється з опором проти радянської влади, а для нас – з Волинню", – зазначив польський міністр.

Сікорський висловився за необхідність примирення з Україною на основі правди та майбутньої співпраці.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що цього тижня буде розмовляти зі своїм українським колегою Михайлом Федоровим, зокрема, щодо присвоєння військовому підрозділу ССО імені "Героїв УПА".

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, що українські військові самі обрали назву для підрозділу, а також підкреслив, що "наші захисники заслуговують на безумовну повагу".

Він закликав знизити градус емоцій, залишити спільну історію на розгляд фахівців-істориків та сфокусуватися разом на "протидії спільному ворогу".

Викриття щодо Орбана

Угорські розслідувачі з’ясували, що захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку 5 березня поблизу Будапешта було операцією, яку наказав провести тодішній прем’єр Віктор Орбан, навіть назвавши дату її проведення.

Журналісти з’ясували, що рейд проти українського Ощадбанку не мав жодного юридичного підґрунтя, а був виключно політичним прорахунком, спланованим заздалегідь.

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр обурився розслідуванням.

"Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг приймати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він має взяти на себе відповідальність!", – написав прем’єр Угорщини у Facebook.

Різне щодо України і українців

Греція висловила демарш Україні через морський дрон.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна досягла "всеосяжної угоди" з Україною щодо угорської нацменшини. Посли ЄС почали термінову підготовку до відкриття першого кластера для України.

У Варшаві затримали українця, який зловив легендарного сома у столичному озері.

Новий уряд Данії

У Данії представили склад нового уряду. Одне з ключових для України Міністерство закордонних справ зберіг за собою лідер центристської партії "Помірковані" Ларс Льокке Расмуссен.

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Школи Литви третій день поспіль отримали повідомлення про "замінування", а одинадцять європейських країн вимагають блокування видачі шенгенських віз для росіян.

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