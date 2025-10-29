В НАТО отреагировали на данные о сокращении контингента США в странах Европы

В НАТО, комментируя заявление Министерства обороны Румынии о сокращении численности американского военного контингента в странах Европы, заявили, что поддерживают тесный контакт с США по вопросу размещения войск.

Как сообщает "Европейская правда", заявление неназванного представителя НАТО приводит Reuters.

По словам представителя Альянса, "корректировки в размещении войск США не является чем-то необычным".

Он также добавил, что "даже с учетом этих корректировок, количество войск США в Европе остается больше, чем было в течение многих лет".

"НАТО и власти США поддерживают тесный контакт относительно нашей общей позиции – чтобы обеспечить сохранение НАТО мощного потенциала сдерживания и обороны, и власти США заранее проинформировали НАТО об этой корректировке", – подчеркнул чиновник.

Напомним, 29 октября Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Весной США объявили о передислокации американских военных из аэропорта Ясёнка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.