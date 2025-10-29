В НАТО відреагували на дані про скорочення контингенту США в країнах Європи

У НАТО, коментуючи заяву Міністерства оборони Румунії про скорочення чисельності американського військового контингенту в країнах Європи, заявили, що підтримують тісний контакт зі США щодо питання розміщення військ.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву неназваного представника НАТО наводить Reuters.

За словами представника Альянсу, "коригування в розміщенні військ США не є чимось незвичайним".

Він також додав, що "навіть з урахуванням цих коригувань, кількість військ США в Європі залишається більшою, ніж була протягом багатьох років".

"НАТО та влада США підтримують тісний контакт щодо нашої загальної позиції – щоб забезпечити збереження НАТО потужного потенціалу стримування та оборони, і влада США заздалегідь поінформувала НАТО про це коригування", – наголосив посадовець.

Нагадаємо, 29 жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Навесні США оголосили про передислокацію американських військових з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

Раніше повідомляли, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.