В НАТО відреагували на дані про скорочення контингенту США в країнах Європи
У НАТО, коментуючи заяву Міністерства оборони Румунії про скорочення чисельності американського військового контингенту в країнах Європи, заявили, що підтримують тісний контакт зі США щодо питання розміщення військ.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву неназваного представника НАТО наводить Reuters.
За словами представника Альянсу, "коригування в розміщенні військ США не є чимось незвичайним".
Він також додав, що "навіть з урахуванням цих коригувань, кількість військ США в Європі залишається більшою, ніж була протягом багатьох років".
"НАТО та влада США підтримують тісний контакт щодо нашої загальної позиції – щоб забезпечити збереження НАТО потужного потенціалу стримування та оборони, і влада США заздалегідь поінформувала НАТО про це коригування", – наголосив посадовець.
Нагадаємо, 29 жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.
Навесні США оголосили про передислокацію американських військових з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.
Раніше повідомляли, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.