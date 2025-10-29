Politico: ЕС не может согласовать заявление о шарах из Беларуси из-за позиции Венгрии

Из-за позиции Венгрии ЕС зашел в тупик в согласовании заявления от имени всех стран-членов по поводу вторжения метеозондов из Беларуси в Литву.

Об этом сообщает издание Politico, пишет "Европейская правда".

Попытки ЕС согласовать общую позицию по Беларуси уже несколько дней остаются заблокированными из-за попыток Венгрии смягчить формулировки документа.

Евросоюз настаивает на принятии заявления от имени всех 27 стран-членов после инцидентов с воздушными шарами, которые, по утверждению Литвы, являются элементом "гибридной войны".

Однако, по словам одного дипломата и двух чиновников, которые согласились анонимно прокомментировать закрытые переговоры, Венгрия лоббирует, чтобы ЕС не включал в заявление оценку о том, что полеты шаров являются попыткой дестабилизировать страны Евросоюза.

Несмотря на надежду, что Будапешт в конце концов отступит, спор привел к тому, что проект заявления, разосланный государствам-членам во вторник утром, так и не продвинулся дальше.

Метеошары, используемые для контрабанды сигарет, вызвали беспокойство из-за авиационной безопасности. Разведслужбы пытаются выяснить мотивы резкого роста количества таких запусков.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью изданию в начале недели заявил, что эти инциденты демонстрируют необходимость усилить совместную подготовку ЕС и ввести новые санкции против Беларуси.

Напомним, в среду, 29 октября, литовское правительство приняло решение закрыть на месяц пограничные пункты "Шальчининкай" и "Медининкай" с Беларусью из-за инцидентов с метеозондами.

Глава МИД Литвы заявил, что Вильнюс оставляет за собой право остановить транзит в и из Калининграда после закрытия белорусской границы в ответ на ситуацию с метеозондами.

Также он считает, что его страна должна "положить конец крепостной ментальности" в вопросе Беларуси.