Польша нашла новую причину не отменять запрет на агроэкспорт из Украины

В Польше заявили, что не будут отменять бессрочный запрет на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника, муки, макухи, отрубей, который действует с 2023 года, несмотря на вступление в силу обновленного торгового соглашения между ЕС и Украиной.

Об этом говорится в заявлении польского Министерства сельского хозяйства, пишет "Европейская правда".

В ведомстве утверждают, что новое соглашение не учитывает все положения, предложенные Польшей, "которые должны были минимизировать потенциальное негативное влияние импорта украинских товаров на польское сельское хозяйство".

Как отметили в польском министерстве, новые квоты и объемы, вытекающие из торгового соглашения между ЕС и Украиной, касаются импорта товаров во весь ЕС, а в Польше, как и ранее, действует бессрочный запрет на импорт из Украины: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а также некоторых продуктов их переработки.

"В связи с появлением ложной информации министерство сельского хозяйства подтверждает: новое соглашение не влияет на изменение вышеуказанных положений", – говорится в заявлении.

Как сообщала "Европейская правда", 13 октября государства-члены ЕС согласовали пакет договоренностей о следующем этапе либерализации доступа к рынку ЕС для широкого перечня продукции украинского агропромышленного сектора.

Подробнее о договоренностях и о том, почему украинские экспортеры и чиновники должны воспринимать их с осторожностью, читайте в колонке руководителя брюссельского офиса Украинского клуба аграрного бизнеса Назара Бобицкого Новое торговое соглашение с ЕС: какие дополнительные риски оно несет для украинских аграриев.