Почему Зеленский пошел на сближение с Тихановской и зачем это Украине

В течение последних месяцев политика Украины в отношении Беларуси изменилась официально и, похоже, безвозвратно, что чрезвычайно радует белорусскую оппозицию. Украина для многих белорусов является своего рода образцом для подражания, и в последние годы ее вес растет, поэтому этот разворот – действительно важен для тех белорусов, которые стремятся свергнуть режим Лукашенко.

А о том, зачем это самой Украине, читайте в важной статье Сергея Сидоренко и Юрия Панченко из "Европейской правды" Белорусская стратегия Украины: где Киев действует вопреки США и при чем тут визит Тихановской. Далее – краткое изложение статьи.

На самом деле для безопасности Украины Беларусь имеет чрезвычайное значение.

Более 1000 км составляет протяженность украинско-белорусской границы. Одного этого должно быть достаточно, чтобы объяснить, насколько важна для нас судьба Беларуси.

Но столь же важной она является и для Путина. В том числе из-за чисто военной составляющей – напомним, в 2022 году именно из Беларуси российские войска начали наступление на Киев; а сейчас Беларусь играет важную роль в воздушных атаках на украинскую территорию, оттуда осуществляется управление дальнобойными FPV-дронами и т. д.

Да и после окончания войны судьба Беларуси будет одной из определяющих для развития Украины. И не только из-за аспектов безопасности (хотя это тоже важно; одно дело – быть готовыми к возможной атаке только с востока, другое – также с севера).

Важна также экономика.

В случае, если Беларусь перестанет быть российской, это открывает для нас доступ к балтийским портам и к прямому экспорту в страны Балтии; уменьшает логистическую зависимость от Польши и т. д.

А Светлана Тихановская в Киеве заявила, что Украина и белорусский народ разделяют общую задачу – прекращение российской агрессии, после чего две страны будут "вместе строить европейское будущее".

"Нужно осознать: без свободной Беларуси не может быть безопасной Украины, а без независимой, свободной Украины не может быть демократической Беларуси. То есть наши судьбы тесно связаны", – добавила она.

А еще важно, что именно Беларусь – одно из немногих государств, для которого Украина может быть безусловным геополитическим лидером. А в перспективе – и ролевой моделью.

В последние месяцы и недели Запад начал менять свою политику в отношении Беларуси и лукашенковской диктатуры. Не все поддерживают эти изменения; разногласия по этому поводу уже даже попали на страницы СМИ.

Соединенные Штаты начали существенно корректировать свое отношение к Беларуси и лично к Александру Лукашенко в сторону сближения.

СМИ уже сообщали о давлении США на Вильнюс с требованием открыть путь для лукашенковского экспорта белорусских удобрений. Пока литовские власти держатся и не дают на это согласия. Но гарантий того, что это эмбарго сохранится, нет.

И здесь Украина оказалась в непривычной для себя роли.

Киев категорически отказался смягчить давление на Лукашенко, и даже наоборот – начал публично требовать ужесточения санкций.

Это – новая геополитическая роль, в которой оказалась Украина.

Ведь на самом деле речь идет о противоречиях или даже противостоянии не только с США. Сразу несколько влиятельных западных столиц начали вести новую игру, будь то заигрывание с Лукашенко.

Между тем глава МИД Сибига сообщил, что Украина рассмотрит вопрос о введении новых санкций, предложенных во время визита командой демократических сил Беларуси.

Такой шаг Киева усиливает вес белорусской оппозиции, а также белорусского народа, который представляет именно она, а не Лукашенко. Однако этот шаг нужен и самой Украине – для сохранения давления Запада на белорусского диктатора.

Подробнее – в тексте Сергея Сидоренко и Юрия Панченко Белорусская стратегия Украины: где Киев действует вопреки США и при чем тут визит Тихановской.