В Латвии завершили работу над коалиционным соглашением и декларацией нового правительства

В Латвии новые политические партнеры – партии "Объединенный список", Национальное объединение, "Новое единство" и Союз "зеленых" и крестьян – завершили во вторник работу над коалиционным соглашением и декларацией правительства потенциального премьера Андриса Кулбергса.

Об этом сообщает LSM, информирует "Европейская правда".

Кулбергс рассказал журналистам, что министры нового правительства планируют подписать соглашение и декларацию до заседания Сейма, на котором должен быть утвержден новый кабинет.

Во вторник Кулбергс также объявил состав своего Кабинета министров.

От "Объединенного списка" должность министра финансов займет Марис Кучинскис, на должность министра юстиции выдвинут Эдвардс Смилтенс, а возглавить Министерство смарт-управления и регионального развития готов Эдгарс Тавар.

От "Нового единства" в новом правительстве сохранят свои посты министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери; на пост министра обороны выдвинут полковник Райвис Мелнис, министром коммуникаций предложен нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Политики "Объединенного списка" в правительстве Кулбергса возглавят Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерствосмарт-управления и регионального развития – в настоящее время их занимают видные представители "Нового единства".

"Национальное объединение" получит Министерство образования и науки, Министерство культуры, Министерство внутренних дел и Министерство климата и энергетики.

От Союза "зеленых" и крестьян в новом правительстве сохранят свои посты министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс; пост министра земледелия займет бывший министр благосостояния, депутат Сейма Улдис Аугулис. Также сохранит свой пост нынешняя председатель Сейма Дайга Миериня.

Напомним, 14 мая премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала заявление об отставке в Сейм, вместе с ней в отставку ушло все правительство.

Этому предшествовал выход из коалиции партии "Прогрессивные". Триггером для распада коалиции стала критика в адрес министра обороны Андриса Спрудса – представителя этой политической силы – из-за инцидентов с заблудившимися украинскими дронами, под давлением которой он ушел в отставку.

После консультаций с партиями президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поручил сформировать правительство Андрису Кулбергсу из оппозиционного "Объединенного списка".

