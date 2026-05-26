Фон дер Ляйен о дронах над странами Балтии: "Это целенаправленная российская стратегия"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе заявила, что инциденты с дронами в странах Балтии являются частью целенаправленной российской стратегии, направленной на дестабилизацию общества.

Об этом она сказала во вторник, 26 мая, цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что такие случаи не единичны.

"Это целенаправленная российская стратегия, направленная на дестабилизацию наших демократических обществ. Но, как и на поле боя в Украине, Россия терпит поражение. Как и раньше, когда они использовали мигрантов в качестве оружия и толкали их через границу, я еще раз хочу отдать должное стойкости народов стран Балтии", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Также она отметила, что ЕС инвестирует в средства противодействия дронам, современную противовоздушную оборону и защиту критически важной инфраструктуры. Кроме того, по ее словам, страны Балтии получат дополнительные 12 млрд евро в рамках программы перевооружения SAFE.

"Мы уже подписали план SAFE с Литвой и готовы подписать такие планы с Латвией и Эстонией. В настоящее время мы инвестируем в средства противодействия дронам, современную противовоздушную оборону и защиту критически важной инфраструктуры", – сказала фон дер Ляйен.

Кроме того, она подчеркнула необходимость устранить уязвимости, выявленные благодаря дронам.

"Мы можем начать, в тесной координации с НАТО, комплексную оценку существующих возможностей систем противодействия дронам и раннего предупреждения во всем регионе, чтобы мы могли совместно определить критические пробелы и ускорить оказание поддержки там, где это наиболее необходимо для устранения этих пробелов", – добавила фон дер Ляйен.

Напомним, утром 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни многих тысяч людей. В укрытие спустили, в том числе, высшее руководство страны.

Беспилотник, который фиксировался на радарах, а затем исчез, пока не нашли. Предполагают, что он мог как упасть незамеченным где-то на территории Литвы, так и вылететь из воздушного пространства страны.

За несколько дней до этого на территории Литвы разбился в поле БПЛА, который впоследствии идентифицировали как украинский.

Писали, что Литва рассматривает возможность закупки у израильской компании Elbit Systems дронов и системы обнаружения объектов, летящих на низкой высоте.