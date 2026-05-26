Еврокомиссия не видит оснований для снятия санкций с белорусских удобрений

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что на данный момент оснований для отмены санкций в отношении белорусских удобрений нет.

Об этом она заявила во вторник, 26 мая, во время визита в Вильнюс, пишет LRT, передает "Европейская правда".

Председатель Еврокомиссии высказала эти замечания после сообщений о том, что американцы стремятся к отмене европейских санкций в отношении транзита белорусских удобрений.

"Недавно санкции были продлены. Пока причины для введения санкций остаются актуальными и пока они не изменятся, я не вижу оснований для их отмены", – сказала она.

Ранее сообщалось, что США давят на Украину, требуя снятия ограничений в отношении белорусских удобрений, которые важны для финансирования режима.

Также поступали сообщения, что Литва признала давление со стороны США в отношении белорусских удобрений, однако впоследствии в МИДе опровергли, что министр признавал это давление.

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает невозможным ослабление санкций в отношении белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" и настаивает на необходимости усиления санкционного давления.