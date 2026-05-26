Литва рассматривает возможность закупки израильской системы обнаружения дронов

Литва рассматривает возможность закупки у израильской компании Elbit Systems дронов и системы обнаружения объектов, летящих на низкой высоте.

Об этом заявил журналистам министр транспорта Юрас Таминскас, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Во вторник состоялась презентация этой технологии израильского производства.

Во время демонстрации была представлена система наблюдения, состоящая из многоуровневой сети датчиков, которая продемонстрировала свою способность обнаруживать, идентифицировать и отслеживать различные типы летательных аппаратов, включая дроны типа "Шахед".

Во время испытаний в Каунасском районе было запущено пять типов дронов для имитации реальных условий атаки, которые летали по разным маршрутам и на разных скоростях на высотах от нескольких сотен метров до одного километра.

"Существует множество производителей и компаний. Сегодня была продемонстрирована продукция одной компании и ее возможности, но основой служит инфраструктура Telecentre, которую можно использовать в целях нашей национальной обороны", – сказал Таминскас.

Он добавил, что окончательное решение о возможной закупке примет Министерство обороны.

Председатель Сейма Юозас Олекас отметил, что военные теперь проведут детальный анализ, чтобы определить, сколько таких систем можно приобрести и где их следует развернуть.

​"Израильская компания делает предложение, и, возможно, украинцы, которые в настоящее время используют такую многоуровневую систему наблюдения, также могли бы что-то предложить. Я считаю, что это важная и хорошая возможность", – сказал Олекас.

Напомним, 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили красную воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни. В укрытие спустили, в том числе, высшее руководство страны.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.

Министерство обороны Литвы опубликовало подробное разъяснение для граждан относительно различных уровней угрозы, которые они могут видеть в оповещениях о воздушной тревоге.