Почему Франция не может выйти из политического кризиса и пойдет ли Макрон на досрочные выборы

14 часов – примерно столько "проработали" министры правительства Себастьяна Лекорню. Абсолютный антирекорд, который будет побит очень нескоро.

Сам Лекорню проработал на посту премьер-министра Франции немного дольше – 27 дней. Но и это является антирекордом в истории страны.

Причиной отставки правительства стал конфликт между двумя ключевыми политическими силами, формировавшими правительство: "макронистами" и правыми "Республиканцами". Однако более важно другое – это уже третья отставка правительства за последний год. И шансов, что следующее правительство будет способно проработать хотя бы год, почти нет.

Бывший министр обороны, назначенный 9 сентября Макроном на пост главы правительства, Себастьян Лекорню долго не мог сформировать состав своего кабинета министров.

В конце концов, большинство министров (не всех) было назначено вечером воскресенья 5 октября. Ожидалось, что остальные будут назначены уже после выступления в парламенте 7 октября.

Причиной этого стали сложности при утверждении министров "Республиканцами" – правой политической силой, которая была единственным коалиционным партнером "макронистов". По данным СМИ, в обмен на участие в нынешнем правительстве "Республиканцы" требовали треть министерских постов, а также согласие на более жесткую миграционную политику.

В такой ситуации тактика сохранения ряда портфелей вакантными выглядела правильным шагом – это позволяло запустить работу нового правительства, не прерывая политических торгов с "Республиканцами".

Однако одно министерское назначение, озвученное в воскресенье, оказалось "красной тряпкой" для консерваторов.

Речь идет о назначении Бруно Ле Мера на должность министра обороны и по делам ветеранов.

Кроме Ле Мера, недовольство "Республиканцев" вызвало назначение на должность министра экономики, на которую они претендовали, члена президентской партии "Возрождение" Ролана Эскюра.

Поэтому "Республиканцы" на съезде приняли решение не входить в коалицию вместе с "макронистами".

В такой ситуации выступление главы правительства перед Национальным собранием должно было стать абсолютным унижением – премьер должен был отчитываться о планах своей работы, уже зная о распаде правительственной коалиции.

Поэтому, чтобы избежать такого конфуза, глава правительства утром встретился с президентом и подал ему заявление об отставке.

Очередная отставка правительства вновь активизировала разговоры о необходимости досрочных выборов – как минимум парламентских.

И действительно, если год, прошедший после предыдущих выборов, показал, что президент так и не сумел найти выход из политического кризиса, то есть необходимость обратиться к избирателям.

Остаются ли у Макрона шансы избежать перевыборов? Да, но их немного.

Один из них – договориться с левой оппозицией. По крайней мере, о таком предложении от президента уже заявила лидер "Зеленых" Марин Тонделье. По ее словам, они рассматривают возможность "назначения левого премьер-министра".

Именно поэтому ни социалисты, ни экологи пока не спешат ответить на призыв лидера ультралевых Меланшона срочно собраться и сформировать единую позицию по перевыборам.

Но вызов, который встал перед президентом Франции, выглядит почти непреодолимым.

Между тем журналисты зафиксировали, что утром 6 октября Эммануэль Макрон в одиночестве прогуливался по набережной Сены. И это – идеальная иллюстрация положения, в котором сейчас оказался президент Франции.

