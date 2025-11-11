Во власти есть уверенность, что участие международников в "судейских" отборах продолжат

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко уверен, что участие международных экспертов, как того требует Европейский Союз, в "судейских" отборах продолжат.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Комментируя вопрос о судебной реформе, Корниенко сказал, что Украине с партнерами нужно вместе делать ее "регулирование".

"Потому что сейчас она приводит к негативным эффектам. Увольняются судьи, кандидаты не проходят оценивание и так далее. Ясно, что в плане проверки добропорядочности у нас нет альтернативы участию иностранцев в отборе. Я это абсолютно признаю", – сказал он.

Корниенко отметил, что вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка на часе вопросов к правительству на прошлой неделе тоже сказал, что это должно остаться.

"Да, это безальтернативно. Но внутри механизмов нам надо что-то менять. Потому что не должно быть такого, чтобы из-за увольнения судей обескровливалась судебная система", – считает первый заместитель председателя Верховной Рады.

Он отметил также, что не продлить полномочия международников в комиссиях по отбору не является реальной перспективой.

В контексте этого отметим, что летом в распоряжении "ЕвроПравды" оказался непубличный документ, в котором Еврокомиссия описала свое видение продолжения судебной реформы. Этот документ был подписан профильным директоратом ENEST (Генеральный директорат по вопросам расширения и Восточного соседства).

Первым положением в нем был совет предусмотреть процедуру проверки судей высших судов, включая временную, но содержательную процедуру проверки с участием независимых экспертов, как это было рекомендовано в кластерном отчете 1 и Отчете о расширении ЕС за 2024 год.

В частности, "настоятельно рекомендовали" привлечь Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) или другой орган, в состав которого входят независимые эксперты, назначенные международным сообществом, для обеспечения высокого уровня доверия и качества проверки.

Также обратим внимание, что годовой отчет Еврокомиссии за 2025 год по евроинтеграционному развитию Украины также содержит требование об участии международных экспертов в конкурсных комиссиях для заполнения вакансий, в частности, в органах судебной системы.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Судебный откат? Какое направление реформ стало худшим по теневому отчету о движении Украины в ЕС

Полное интервью с Корниенко читайте здесь: "Политически сейчас нельзя быть против ЕС. Если ты против вступления в ЕС, ты – агент Кремля".