У владі є впевненість, що участь міжнародників у "суддівських" відборах продовжать

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко впевнений, що участь міжнародних експертів, як того вимагає Європейський Союз, у "суддівських" відборах продовжать.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Коментуючи питання щодо судової реформи, Корнієнко сказав, що Україні спільно із партнерами потрібно разом робити її "регулювання".

"Тому що наразі вона призводить до негативних ефектів. Звільняються судді, кандидати не проходять оцінювання і так далі. Ясно, що в плані перевірки доброчесності у нас немає альтернативи участі іноземців у відборі. Я це абсолютно визнаю", – сказав він.

Зокрема, Корнієнко наголосив, що віцепремʼєр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка на годині запитань до уряду минулого тижня теж сказав, що це має лишитися.

"Так, це безальтернативно. Але всередині механізмів нам треба щось змінювати. Бо не має бути, щоб через звільнення суддів знекровлювалася судова система", – вважає перший заступник голови Верховної Ради.

Він зазначив також, що не продовжити повноваження міжнародників у комісіях з відбору не є реальною перспективою.

У контексті цього зазначимо, влітку у розпорядженні "ЄвроПравди" опинився непублічний документ, у якому Єврокомісія описала своє бачення продовження судової реформи. Цей документ був підписаний профільним директоратом ENEST (Генеральний директорат із питань розширення та Східного сусідства).

Першим положенням у нього була порада передбачити процедуру перевірки суддів вищих судів, включно з тимчасовою, але змістовною процедурою перевірки за участі незалежних експертів, як це було рекомендовано в кластерному звіті 1 та Звіті про розширення ЄС за 2024 рік.

Зокрема, "наполегливо рекомендували" залучити Громадську раду міжнародних експертів (ГРМЕ) або інший орган, до складу якого входять незалежні експерти, призначені міжнародною спільнотою, для забезпечення найвищого рівня довіри та якості перевірки.

Також звернемо увагу, що річний звіт Єврокомісії за 2025 рік щодо євроінтеграційного поступу України також містить вимогу щодо участі міжнародних експертів у конкурсних комісіях для заповнення вакансій, зокрема, в органах судової системи.

