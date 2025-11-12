Какие системные проблемы мешают евроинтеграции агросектора Украины

В отчете Еврокомиссии о расширении и приближении к ЕС зафиксировано, что Украина, несмотря на войну, достигла хорошего прогресса ("good progress") в аграрной политике и определенного прогресса ("some progress") в сфере безопасности пищевых продуктов.

Если оценивать прогресс исключительно по изменениям в украинском законодательстве, чисто с точки зрения количества законодательных инициатив, то, действительно, он выглядит прилично.

Но какие бы прекрасные стратегии и законы ни принимал парламент, без дальнейшей кропотливой работы с подзаконными актами к ним, их имплементации "на поле", соответствующего мониторинга и контроля нельзя говорить об "успешной имплементации" той или иной нормы aquis ЕС или других регулирований.

О том, что необходимо делать Украине для реального реформирования агросектора, читайте в колонке координатора сектора АПК Ukraine Facility Platform Ольги Трофимцевой Законодательство меняется, система – нет: стал ли агросектор Украины ближе к стандартам ЕС. Далее – краткое изложение.

Автор колонки напоминает, что с организационной точки зрения основу Общей аграрной политики (ОАП) ЕС составляют три важные системы:

– IACS (Integrated Administration and Control System) – система управления и распределения прямых выплат агропроизводителям;

– LPIS (Land Parcel Identification System) – компонент IACS и цифровая картографическая система для идентификации земельных участков;

– FSDN (Farm Sustainability Data Network) – это фактически сеть бухгалтерских данных и отчетности фермерских хозяйств.

По словам Трофимцевой, важно не просто физическое наличие этих систем, а возможность полноценного обмена данными между ними, а также наполнение этих систем релевантными и качественными данными.

"Ведь фундамент принятия качественных управленческих решений – качественные и объективные данные", – пишет координатор сектора АПК Ukraine Facility Platform.

Она имеет обоснованные сомнения, что система украинской аграрной статистики сегодня является качественной, поскольку указанные выше три системы в Украине полноценно не работают.

"Еще одним препятствием для реализации масштабных реформ является нехватка кадрового потенциала, как на центральном, так и на региональном уровне", – отмечает автор колонки.

Эксперт объясняет, что привлекательность государственной службы (и это касается не только аграрной сферы) для хорошо образованных специалистов сегодня достаточно низкая по разным причинам.

Также существуют проблемы и в сфере развития сельских территорий, отмечает Ольга Трофимцева.

В частности, из-за проблем с координацией между центральным, региональным и местным уровнями, а также из-за дублирования функций.

Среди прочего, это приводит к неэффективному использованию ресурсов.

А одним из самых больших вызовов в разделе "Безопасность пищевых продуктов, ветеринарная и фитосанитарная политика" является необходимость системной реформы (не просто "оптимизации" на местах) как основного, важнейшего органа реализации политики в этой сфере.

Речь идет и о развитии системы инспекций, лабораторных мощностей и мониторинга в соответствии с требованиями ЕС (в первую очередь прозрачности, надлежащего финансирования, многолетнего планирования).

"Все это – системные пробелы, над которыми нам в ближайшее время придется работать", – предупреждает координатор сектора АПК Ukraine Facility Platform.

Подробнее – в колонке Ольги Трофимцевой Законодательство меняется, система – нет: стал ли агросектор Украины ближе к стандартам ЕС.