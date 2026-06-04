Палата представителей США проголосовала за ограничение полномочий Трампа в отношении Ирана

Палата представителей США 3 июня приняла резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Демократы неоднократно инициировали голосование по вопросу ограничения военных полномочий Трампа как в Палате представителей, так и в Сенате – эта кампания в последние недели постепенно набирала поддержку среди республиканцев.

Голосование прошло со счетом 215 против 208, причем республиканские конгрессмены Томас Масси, Брайан Фицпатрик, Том Барретт и Уоррен Дэвидсон поддержали резолюцию.

"Я думаю, что люди, безусловно, разочарованы", – сказал Барретт, когда его спросили о страданиях, которые испытывают его избиратели из-за войны.

Масси, республиканец из Кентукки, давно критикует Трампа за ведение войны в Ираке без санкции Конгресса.

"Люди устали от этого. Они устали от бензина по 5 долларов за галлон и дизельного топлива по 6 долларов за галлон, а также от того, что мы не можем позволить себе удобрения для наших полей в Кентукки", – сказал он после голосования.

По словам конгрессмена, голосование по вопросу военных полномочий "посылает хороший сигнал о том, что Палата представителей, представляющая народ, устала от этой войны".

Резолюцию внес демократ из Нью-Йорка Грегори Микс, старший член комитета по иностранным делам Палаты представителей.

"Я очень рад, что у нас была возможность убедить некоторых членов от Республиканской партии выступить в поддержку. Я действительно очень рад и горжусь своими коллегами-демократами, потому что каждый демократ, абсолютно каждый, проголосовал за это", – сказал Микс журналистам после голосования.

Между тем спикер Палаты представителей Майк Джонсон защищал позицию тех, кто выступает против ограничения военных полномочий Трампа в Иране, предупреждая, что это может оказать "очень негативное" влияние на переговоры.

"Я считаю, что лишать администрацию и главнокомандующего возможности вести переговоры в данный момент – очень опасная перспектива. Именно к этому приведет эта инициатива. Это ослабит нас, нашу позицию и наши рычаги влияния в переговорах о мире в данной ситуации", – заявил он CNN в среду.

В конце мая в Сенате прошел очередной процедурный этап подобной резолюции, в которой речь идет об ограничении полномочий Трампа по ведению войны с Ираном и необходимости согласования действий с Конгрессом.

Опросы показывают, что 61% американцев считают ошибочным решение администрации США начать военную операцию против Ирана.