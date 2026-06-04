Еврокомиссия ослабляет бюджетные правила ЕС из-за войны в Иране

Европейская комиссия ослабила фискальные правила ЕС, чтобы позволить странам-членам снизить свою зависимость от ископаемого топлива на фоне энергетического шока, вызванного войной в Иране.

Об этом Euractiv заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия позволит национальным правительствам тратить до 0,3% годового ВВП в год на меры, укрепляющие их "структурную устойчивость" к энергетическим потрясениям, не нарушая 3% бюджетного порога Брюсселя. Эти меры будут действовать до 2028 года.

Комиссар подчеркнул, что сейчас Евросоюз переживает "особенно сложный и бурный период". Он добавил, что закрытие Ормузского пролива – критически важного энергетического пути, который в настоящее время находится под двойной блокадой со стороны Ирана и США, – повлекло за собой "более широкие негативные последствия" для европейской инфляции и экономического роста.

Этот шаг Еврокомиссии знаменует собой существенное изменение позиции Брюсселя, который ранее отрицал, что нынешний кризис требует ослабления фискальных правил. Это произошло менее чем через две недели после того, как Комиссия понизила свой прогноз роста ЕС на 2026 год с 1,4% до 1,1% и повысила прогноз инфляции с 2,1% до 3,1%.

Это также является значительной победой для Италии и ее премьер-министра Джорджи Мелони, которая неоднократно призывала Брюссель отбросить опасения относительно фискальной устойчивости ЕС и позволить столицам смягчить экономический ущерб, нанесенный стремительным ростом цен на нефть и газ.

По словам Домбровскиса, предложение Комиссии позволяет "государствам-членам расширить сферу применения национального исключительного положения в интересах обороны на меры, способствующие переходу от нашей зависимости от ископаемого топлива".

Все государства-члены должны будут официально подать заявку в Брюссель, прежде чем им будет разрешено тратить больше средств на меры, связанные с энергетикой.

Странам, которые уже полностью использовали дополнительное фискальное пространство, также может быть разрешено тратить более 1,5% при условии "дополнительной оценки устойчивости долга" со стороны Еврокомиссии.

Ранее в итальянском правительстве выразили уверенность, что Еврокомиссия ослабит фискальные правила для более эффективного преодоления энергетического кризиса, вызванного войной в Иране.

Италия, которая сильно зависит от импорта энергии, входила в группу стран, настаивающих на адаптации фискальных правил ЕС для более эффективного преодоления экономических последствий энергетических потрясений. Рим призвал Еврокомиссию предоставить государствам-членам такую же свободу действий для преодоления энергетического кризиса, какая сейчас предусмотрена для расходов на оборону.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее обвинила Европейский Союз в том, что он ограничивает свои возможности развиваться и быть конкурентоспособным на мировой арене из-за своей неуступчивости в вопросах регулирования.