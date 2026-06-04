СМИ: Германия, Франция и Британия разрабатывают план по привлечению Путина к переговорам

Группа ключевых европейских союзников Украины совместно с Киевом разрабатывает планы по привлечению России к переговорам с целью прекращения войны на фоне изменения динамики боевых действий, что укрепляет позиции президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Как рассказали источники агентства, представители Германии, Франции и Великобритании обсуждают этот вопрос и со своими украинскими коллегами.

Источники отмечают, что на фоне затягивания переговоров под эгидой США и роста потерь российских войск в условиях патовой ситуации на поле боя эти три страны видят возможность потенциально привлечь хозяина Кремля Владимира Путина к переговорам.

Усиливая давление на Кремль, украинские силы достигают все больших успехов в нанесении ударов дронами вглубь России, а в высших эшелонах власти в Москве наблюдаются признаки сопротивления войне Путина, пишет агентство.

Проводя переговоры сейчас, союзники стремятся избежать очередной зимы, во время которой Россия, вероятно, усилит атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру, отмечается в публикации.

Источники подчеркнули, что окончательное решение о том, продолжать ли попытки переговоров с Россией, принадлежит президенту Владимиру Зеленскому, и что европейские страны не будут давить на него.

По словам собеседников, ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни проведет переговоры с канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Эммануэлем Макроном.

Ранее неназванный немецкий чиновник заявил, что между Россией и Европой постепенно открывается окно возможностей для диалога о завершении войны, но это остается возможным только при полной координации с Украиной.

Также СМИ сообщали, что в Евросоюзе рассматривают кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС.

Между тем главная дипломатка ЕС Кая Каллас подчеркнула, что во время дискуссии о кандидатуре переговорщика ЕС не должен попасть в ловушку России, которая будет продвигать наиболее удобного для себя кандидата.