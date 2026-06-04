В Румынии ожидают помощи союзников в укреплении ПВО после удара дрона РФ
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою сообщила, что несколько союзников готовятся усилить потенциал противовоздушной обороны вдоль восточного фланга НАТО после того, как российский ударный дрон атаковал многоэтажное здание в городе Галац.
Заявление главы румынского внешнеполитического ведомства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".
Во время визита в Париж Цою отметила, что этот инцидент ускорит уже принятые совместно с НАТО меры по укреплению систем наблюдения и реагирования, с акцентом на радиолокационные станции, истребители и технологии противодействия беспилотникам.
"Нашим первоочередным приоритетом является усиление потенциала", – сказала она, добавив, что Бухарест еще до инцидента предоставил НАТО подробный перечень потребностей.
Согласно этим планам, союзники оценивают, как дополнить существующие системы воздушного мониторинга и противовоздушной обороны Румынии, особенно вдоль ее границы с Украиной.
Подкрепление может включать дополнительные ресурсы от стран-союзниц, такие как самолеты, задействованные в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, а также расширенное радиолокационное покрытие для отслеживания низколетящих дронов, отметила Цою.
По ее словам, Франция обсуждает вопрос о дальнейшей поддержке в области радиолокационных систем и систем воздушного наблюдения, тогда как другие союзники, в частности Великобритания, Италия и Испания, выразили готовность увеличить свой вклад в операции по противовоздушной обороне.
"Существует общее понимание того, что нам нужно укрепить восточный фланг, и не только в Румынии. Мы ведем переговоры со странами Балтии и всеми странами восточного фланга", – подчеркнула глава МИД Румынии.
Напомним, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилого многоэтажного дома в Галаце и взорвался, проломив его и вызвав пожар в коридоре квартиры на самом верхнем этаже. Пострадали двое ее жильцов.
Это пока самый серьезный инцидент за все время, когда российские ударные дроны залетали на территорию Румынии и Молдовы.
В Минобороны Румынии тем же утром сообщили, что беспилотник идентифицировали как российский аппарат типа "Герань-2".
На днях румынский президент выступил с противоречивым заявлением – в интервью британской компании BBC Никушор Дан подчеркнул, что Россия должна изменить тактику обстрелов Украины так, чтобы не задевать его страну.
Подробнее читайте в статье "Россия нас тестирует". Объяснения из Румынии, почему удар дрона был преднамеренным и каковы будут последствия.