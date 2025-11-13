Экс-генеральный секретарь НАТО о космической "дыре" в обороне Европы

Вторжение России в Украину показало европейцам, что они не могут воспринимать собственную безопасность как должное или полагаться на других в выполнении критически важных функций.

Однако Европейский Союз делает именно это, позволяя себе отставать в новой космической гонке.

Космические амбиции Европы уже очень давно не соответствуют ее потребностям в сфере безопасности.

О трех первоочередных задачах для Европы в этой сфере – в колонке бывшего генсека НАТО (2009–2014) Андерса Фог Расмуссена Особо опасная зависимость от США: чем грозит ЕС отставание в космической гонке. Далее – краткое изложение.

Расмуссен отмечает, что видит три первоочередные задачи для Европы.

Первая – разрушить табу на инвестиции в оборонные космические программы.

Включение Европейской комиссией проекта Space Shield (Космический щит) в план European Defence – Readiness 2030 является шагом в правильном направлении, но нам нужно идти дальше.

Для этого необходима политика европейского уровня, которая будет стимулировать рост космической отрасли.

"У нас есть перспективные космические стартапы, которым нужны новые источники финансирования и благоприятная политическая среда для развития отрасли", – пишет автор колонки.

Вторая задача – обеспечить независимость в космосе, так же как на земле, в воздухе и на море.

Учитывая случай, когда США прекращали предоставление спутниковых данных Украине.

Бывший генсек НАТО предлагает создать совместное скандинавское спутниковое созвездие для наблюдения и безопасной связи.

"Объединив оборонные инвестиции и экспертизу частного сектора скандинавских стран, мы могли бы распределить расходы, укрепить коллективную оборону и стимулировать развитие наших космических индустрий", – отмечает Андерс Фог Расмуссен.

Третья задача – защитить наши рынки и стать лидером в сохранении околоземного пространства и суверенитета, который оно обеспечивает.

По словам автора колонки, стремительное перенасыщение спутниками является недооцененной угрозой для национальной безопасности, суверенитета и возможности безопасного доступа к космосу.

"Когда эти спутники на низкой орбите разрушаются, их обломки движутся со скоростью, в восемь раз превышающей скорость пули, что повышает риск синдрома Кесслера – цепных столкновений обломков, которые могут сделать низкую орбиту непригодной для использования", – обращает внимание экс-генеральный секретарь НАТО.

Кроме того, рост количества спутников, претендующих на ограниченный радиочастотный спектр, может привести к нехватке спектра и помехам от мегасозвездий. Это будет угрожать способности Европы поддерживать критически важные системы безопасности, наблюдения и связи, которые зависят от космического доступа.

По мнению Андерса Фог Расмуссена, ЕС должен защищать свои рынки от тех, кто ведет себя безответственно в космосе, и, опираясь на Европейский космический акт (EU Space Act), сотрудничать со странами, разделяющими наши ценности, чтобы ввести новые национальные нормы, гарантирующие сохранение космоса для будущих поколений.

Джон Ф. Кеннеди однажды сказал об американской "лунной программе": "Мы делаем это не потому, что это легко, а потому, что это трудно".

Европа должна сделать это не потому, что это легко, а потому, что это срочно и необходимо, подчеркивает бывший генеральный секретарь НАТО.

