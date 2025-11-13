Что должна сделать Киев для укрепления доверия ЕС на фоне коррупционного скандала

События последней недели вновь подняли на повестку дня проблему топ-коррупции в Украине. ЕС воздерживается от официальных заявлений по поводу операции "Мидас", но в неофициальных разговорах приходится слышать от еврочиновников и возмущение, и отчаяние по поводу того, что теперь помощь украинской энергетике может осложниться.

Ключевое условие ЕС по выходу из кризиса – это системные изменения в Украине. Потому что кроме отставки и показательного наказания причастных важно сделать так, чтобы схемы не возобновились с новыми именами.

В вопросе противодействия коррупции самый свежий перечень требований к Украине зафиксирован в отчете по расширению. А также есть более широкий список из теневого отчета, который был одним из ключевых источников для формулировки этого документа.

О том, каковы ожидания и требования со стороны Европы, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Требования ЕС? Не только Галущенко. Что придется сделать Украине для борьбы с коррупцией. Далее – краткое изложение.

Перечень задач, которые Украина должна выполнить в 2026 году в рамках своего движения к вступлению в ЕС, начинается с требования "сохранить независимость антикоррупционных институтов". Отсылка к июльским событиям – вполне очевидна.

Однако просто "не разрушать" реформу – недостаточно.

В частности, отчет ЕС требует "расширить юрисдикцию НАБУ на все публичные должности с высоким уровнем риска" и уточняет, что под контроль Бюро должны быть отнесены должностные лица, "такие как руководство Офиса президента, главы областных администраций и т.д.".

Кроме того, в Украине по факту (и вопреки закону!) сложилась конкуренция между правоохранительными органами, в результате чего коррупционные дела топ-чиновников могут "перехватить" СБУ или Государственное бюро расследований.

Евросоюз требует исключить такую практику и также относит ее к попыткам власти ограничить Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Поэтому на 2026 год ЕС выдвинул для Украины требование "ввести надежные меры предосторожности против вмешательства в работу НАБУ и САП и обхода их исключительной юрисдикции в делах о коррупции на высшем уровне".

Еще одна рекомендация касается полноценного расследования коррупции с участием парламентариев. В частности, Брюссель требует "усилить автономию Специализированной антикоррупционной прокуратуры в расследовании дел против народных депутатов без предварительного согласования с генеральным прокурором".

Сейчас инициирование уголовного производства и согласование проведения следственных действий в отношении народных депутатов должны быть согласованы с политически зависимым генпрокурором.

Более того, в официальные требования ЕС вошла также необходимость изменить процедуру назначения генпрокурора, обеспечив его независимость.

Также отдельное требование – о наказании виновных в коррупции. Украина должна ликвидировать несколько лазеек, которые позволяют закрывать коррупционные дела.

Заместитель исполнительного директора Transparency international Ukraine Екатерина Рыженко объясняет, что наиболее актуальной является необходимость исправить нормы, которые сейчас позволяют злоупотребление процессуальными правами.

В частности, затягиванием дел. Евросоюз ожидает от Украины, чтобы сроки давности ограничивались судом первой инстанции. Например, недавно суд первой инстанции приговорил экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова к шести годам лишения свободы. А сроки давности по его делу истекают летом 2026 года, но завершить апелляционное рассмотрение к тому времени – малореальная задача. Как следствие, Насиров может избежать наказания.

А еще есть проблема "правок Лозового" с нормой о безусловном закрытии дел.

Это – не полный перечень европейских требований в этой сфере.

