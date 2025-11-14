Как на "дело Миндича" отреагировали в ЕС и какие последствия для Украины оно будет иметь

После того как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали данные о масштабной коррупционной схеме, действовавшей прежде всего в "Энергоатоме", но также затронула другие отрасли энергетики и даже оборонку – перед европейскими партнерами Украины встал вопрос, как на это реагировать.

После нескольких дней растерянности позиция Европы начала оформляться: разоблачение схем хищения государственных средств на самой верхушке власти является положительным знаком, поскольку свидетельствует об эффективности работы антикоррупционной системы в Украине. Кроме того, страны ЕС официально уверяют: поддержка Украины со стороны Европейского Союза, прежде всего финансовая, не пострадает и не уменьшится.

Но непублично многие европейские бюрократы и дипломаты констатируют, что негативные последствия тоже есть.

Пожалуй, самую искреннюю публичную реакцию на коррупционный скандал в Украине продемонстрировала высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас.

Комментируя ситуацию на полях саммита министров иностранных дел G7 в Канаде, Каллас назвала коррупционный скандал "чрезвычайно досадным" и отметила, что для коррупции в Украине "нет места, особенно сейчас".

"Речь идет буквально о средствах людей, которые должны поступать на передовую", – возмутилась главная дипломат ЕС.

Друзей Украины в ЕС искренне беспокоила угроза для помощи Украине, потому что именно на этой неделе представители европейских столиц, а также представители G7 решали вопрос финансовой поддержки Киева.

Встреча "семерки" в Канаде и встреча министров финансов государств ЕС в Брюсселе по поводу "репарационного кредита" под залог замороженных активов РФ. Одновременно – конференция по вопросам восстановления Украины в Варшаве. А еще – менее публичные, но очень активные консультации государств ЕС по спасению украинской энергетики и закупке газа для того, чтобы Украина смогла пройти зиму после разрушения большей части добычи за последние месяцы.

Европейские политики пришли почти к консенсусу (если не брать последовательных противников Украины вроде Виктора Орбана), что помощь должна сохраниться.

Ключевые столицы одна за другой выходили с заявлениями о том, что финансовая помощь Украине не пострадает.

А после того, как украинское руководство поддержало действиями расследование НАБУ и САП, друзья Украины получили основания говорить, что раскрытие коррупционной схемы – это позитив, а не негатив.

В конце концов, то, что коррупция в Украине действительно существовала и существует – ни для кого не является неожиданностью. А главная новость – то, что Украина с ней борется.

Привлекает внимание то, что позитивные заявления появились только во второй половине недели. То есть – после начала "зачистки" фигурантов дел во власти.

Но, посылая позитивные сигналы в Киев, Брюссель также предупредил: "роль независимых антикоррупционных органов в Украине как будущем государстве-члене ЕС должна быть защищена". "Комиссия продолжит мониторинг ситуации", – подчеркнул спикер ЕК Гийом Мерсье.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, как скандал со "схемой Миндича" повлиял на перспективы продвижения Украины к вступлению в ЕС.

Несколько собеседников "Европейской правды" подчеркнули, что чрезвычайно важное значение будет иметь дальнейшее развитие событий.

А пока "дело Мидаса" создало не только вызов, но и, как ни странно это может звучать, дополнительный стимул для открытия переговоров о вступлении в ЕС.

Так как первым после открытия переговоров должен открыться кластер "Основы", включающий и антикоррупционные положения.

"Открытие этого кластера дало бы нам рычаги для мониторинга прогресса Украины", – цитирует брюссельское издание Politico один из своих источников.

