Большинство немцев верят, что после осенних выборов в землях появится первый ультраправый премьер

Большинство жителей Германии ожидают, что премьер-министром по крайней мере в одной из трех земель, где этой осенью состоятся выборы, станет представитель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом INSA по заказу Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

69% респондентов считают вполне вероятным, что осенью в одной из трех земель премьер-министром станет представитель "АдГ". Из них 28% ожидают, что премьер-министром от ультраправых станет политик не в одной, а в нескольких землях.

Лишь 16% считают, что "АдГ" не удастся прийти к власти хотя бы в одной земле, а 15% не определились.

В целом 38% высказались за запрет "АдГ", которая уже давно находится под пристальным вниманием внутренней разведки из-за возможных экстремистских тенденций, тогда как 47% выступили против запрета.

В сентябре должны состояться выборы в земельные парламенты в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге-Передней Померании и Берлине.

Представители правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" ни разу не возглавляли правительство ни одной из немецких федеральных земель и не занимали пост премьер-министра.

Ранее глава МВД Тюрингии призвал принять меры предосторожности на случай победы "Альтернативы для Германии" на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Выборы в Саксонии-Анхальт состоятся 6 сентября. В опросах перед голосованием ультраправая партия значительно опережает конкурентов, набрав 41% голосов против 26% у консервативного Христианско-демократического союза (ХДС).