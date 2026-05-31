Лейбористская партия Мальты в четвертый раз подряд победила на парламентских выборах

В воскресенье премьер-министр Мальты Роберт Абела объявил о четвертой подряд победе своей Лейбористской партии на парламентских выборах, состоявшихся в субботу.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Журналисты, следившие за подсчетом голосов, сообщили, что Лейбористская партия получила парламентское большинство, хотя оно оказалось меньше, чем в 2022 году, когда партия получила 55% всех голосов избирателей. Официальные результаты еще не обнародованы.

"Это победа всего народа, основанная на программе, которую мы представили для всего народа", – заявил Роберт Абела журналистам, отметив, что результаты свидетельствуют о том, что его партия "получила сильный мандат".

Чарльз Бонелло, генеральный секретарь оппозиционной Националистической партии, признал поражение на выборах в комментарии для государственного телеканала TVM, но отметил, что его партии все же удалось значительно сократить большинство Лейбористской партии.

Выборы состоялись в субботу, явка составила 87,4%, что несколько превысило показатель последних всеобщих выборов 2022 года.

Лейбористы проводили предвыборную кампанию, опираясь на сильную экономику, опыт и авторитет правительства. Националистическая партия утверждала, что качество жизни людей ухудшилось, несмотря на экономический рост в самой маленькой стране Европейского Союза.

В апреле Абела объявил о проведении досрочных всеобщих выборов, объясняя их необходимостью стабилизации в условиях геополитической нестабильности.

Абела занимает должность премьер-министра с 2020 года, а его Лейбористская партия находится у власти с 2013 года.

Абела в свое время сменил на этом посту Джозефа Муската, который объявил об отставке на фоне кризиса, вызванного убийством журналистки Дафны Каруаны Галиции.