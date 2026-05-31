Во Франции говорят, что работа над миссией безопасности судоходства в Ормузе продолжается

Во Франции уверяют, что работа над созданием миссии для поддержания безопасности судоходства в стратегическом Ормузском проливе не прекращалась и продвигается.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Барро заверил, что идея миссии по поддержанию безопасности цивильного судоходства в Ормузском проливе остается актуальной.

"Работа по планированию продвигается", – сказал он, добавив, что по этому поводу происходит дипломатическое взаимодействие и с Вашингтоном, и с Тегераном.

Также он добавил, что Иран и США "должны сделать все, чтобы договориться", поскольку из-за побочных последствий страдают все.

"Последствия блокирования Ормузского пролива ощутимы в повседневной жизни, на АЗС, и более в целом как влияние на глобальную экономику и экономику Франции также. Поэтому нужно, чтобы это прекратилось", – отметил министр.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил 28 мая, что Соединенные Штаты и Иран очень близки к заключению меморандума о взаимопонимании, но американский президент еще не одобрил документ.

На выходных неофициально стало известно, что Трамп захотел внести изменения в него.