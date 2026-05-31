Во Франции говорят, что работа над миссией безопасности судоходства в Ормузе продолжается
Во Франции уверяют, что работа над созданием миссии для поддержания безопасности судоходства в стратегическом Ормузском проливе не прекращалась и продвигается.
Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом сказал министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.
Барро заверил, что идея миссии по поддержанию безопасности цивильного судоходства в Ормузском проливе остается актуальной.
"Работа по планированию продвигается", – сказал он, добавив, что по этому поводу происходит дипломатическое взаимодействие и с Вашингтоном, и с Тегераном.
Также он добавил, что Иран и США "должны сделать все, чтобы договориться", поскольку из-за побочных последствий страдают все.
"Последствия блокирования Ормузского пролива ощутимы в повседневной жизни, на АЗС, и более в целом как влияние на глобальную экономику и экономику Франции также. Поэтому нужно, чтобы это прекратилось", – отметил министр.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил 28 мая, что Соединенные Штаты и Иран очень близки к заключению меморандума о взаимопонимании, но американский президент еще не одобрил документ.
На выходных неофициально стало известно, что Трамп захотел внести изменения в него.