ЕС оценивает потребности Украины в 2026-27 в 135 млрд евро, из них 83 млрд – на армию
В 2026-2027 годах бюджету Украины потребуется 135,7 млрд евро внешней помощи, из которой 83,4 млрд – военные нужды.
Об этом говорится в тексте предложений Европейской комиссии от 17 ноября по финансированию Украины в следующие два года (options paper) за подписью президента Урсулы фон дер Ляйен, с которым ознакомилась корреспондентка "Европейской правды" в Брюсселе.
В следующие два года Украина рассчитывает на минимум 135,7 млрд евро западной помощи, чтобы закрыть бюджетные и оборонные потребности.
"Согласно предварительным прогнозам МВФ, которые предусматривают завершение войны до конца 2026 года и учитывают прогнозы украинской власти по военной поддержке, общая оценка остаточных потребностей на период 2026-2027 годов составляет 135,7 млрд евро", – говорится в документе.
Еврокомиссия приводит таблицу, в которой указано, что в 2026 году Украина будет иметь 20,1 млрд евро макрофинансовых потребностей и 51,6 млрд военных потребностей, которые надо удовлетворить помощью из-за рубежа.
Всего в 2026 году украинцы будут нуждаться минимум в 71,7 млрд евро помощи с Запада.
В 2027 году эта сумма должна составить 64 млрд евро (32,2 млрд – макрофинансовые потребности и 31,8 млрд – военные).
"Это отражает текущую интенсивность войны, уменьшение объема военной помощи в виде материальных ресурсов, необходимость поддержки ключевых функций государства и непрерывное наращивание критической оборонной и промышленной способности", – объясняют авторы документа.
Также отмечается, что значительный остаточный финансовый разрыв также отражает тот факт, что "имеющиеся обязательства по финансированию от международных партнеров, такие как займы ERA, к тому времени будут в значительной степени исчерпаны".
Как сообщала "Европейская правда", Европейская комиссия предлагает три варианта предоставления Украине финансовой поддержки в течение следующих двух лет.
При подготовке проекта вариантов финансирования Украины в 2026-27 годах, Еврокомиссия исходила из того, что война в Украине должна завершиться в конце 2026 года.
План ЕС с "репарационным займом" Украине с использованием российских активов затормозил из-за предостережения Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.
В ЕС уверяют, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.