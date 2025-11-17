В 2026-2027 годах бюджету Украины потребуется 135,7 млрд евро внешней помощи, из которой 83,4 млрд – военные нужды.

Об этом говорится в тексте предложений Европейской комиссии от 17 ноября по финансированию Украины в следующие два года (options paper) за подписью президента Урсулы фон дер Ляйен, с которым ознакомилась корреспондентка "Европейской правды" в Брюсселе.

В следующие два года Украина рассчитывает на минимум 135,7 млрд евро западной помощи, чтобы закрыть бюджетные и оборонные потребности.

"Согласно предварительным прогнозам МВФ, которые предусматривают завершение войны до конца 2026 года и учитывают прогнозы украинской власти по военной поддержке, общая оценка остаточных потребностей на период 2026-2027 годов составляет 135,7 млрд евро", – говорится в документе.

Еврокомиссия приводит таблицу, в которой указано, что в 2026 году Украина будет иметь 20,1 млрд евро макрофинансовых потребностей и 51,6 млрд военных потребностей, которые надо удовлетворить помощью из-за рубежа.

Всего в 2026 году украинцы будут нуждаться минимум в 71,7 млрд евро помощи с Запада.

В 2027 году эта сумма должна составить 64 млрд евро (32,2 млрд – макрофинансовые потребности и 31,8 млрд – военные).

"Это отражает текущую интенсивность войны, уменьшение объема военной помощи в виде материальных ресурсов, необходимость поддержки ключевых функций государства и непрерывное наращивание критической оборонной и промышленной способности", – объясняют авторы документа.

Также отмечается, что значительный остаточный финансовый разрыв также отражает тот факт, что "имеющиеся обязательства по финансированию от международных партнеров, такие как займы ERA, к тому времени будут в значительной степени исчерпаны".

Как сообщала "Европейская правда", Европейская комиссия предлагает три варианта предоставления Украине финансовой поддержки в течение следующих двух лет.

При подготовке проекта вариантов финансирования Украины в 2026-27 годах, Еврокомиссия исходила из того, что война в Украине должна завершиться в конце 2026 года.

План ЕС с "репарационным займом" Украине с использованием российских активов затормозил из-за предостережения Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.

В ЕС уверяют, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.