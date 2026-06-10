Среди европейцев разделились мнения относительно замены НАТО европейской структурой

Среди европейцев нет явной поддержки в пользу замены НАТО чисто европейской оборонной организацией, несмотря на потерю доверия к США.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты последнего опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Несмотря на падение доверия к Соединенным Штатам в Европе, среди европейцев еще нет массовой поддержки идеи о том, что пришло время заменить НАТО чисто европейским оборонным альянсом.

Так, лишь 29% опрошенных считают, что это было бы правильно, и почти столько же – 28% – выступают против. При этом, большинство респондентов не определились с мнением по этому вопросу.

Согласно опросу, лишь 11% европейцев воспринимают США как союзника – этот показатель с 2024 года снизился вдвое.

Кроме того, опрос показал, что большинство европейцев поддерживают увеличение расходов на оборону.