Почему тормозится разработка "репарационного займа" Киеву и есть ли альтернативы

Дискуссия о "репарационном займе", который является инструментом, способным профинансировать украинский бюджет в 2026–2027 годах без увеличения долгового давления, с каждой неделей становится все сложнее.

Нынешние переговоры в Брюсселе показывают, что на пути стоит не одно большое препятствие, а целые кластеры юридических, политических и процедурных рисков.

О том, как продвигается обсуждение "репарационных займов" Украине и какие альтернативные модели финансирования рассматриваются, читайте в статье члена правления Центра Днистрянского Сергея Верланова ЕС в поисках денег для Украины: какие варианты могут заменить репарационный заем. Далее – краткое изложение статьи.

Первый из рисков предоставления "репарационного займа" на основе замороженных российских активов заключается в юридической уязвимости стран, которые удерживают российские активы.

Самая сложная ситуация сейчас в Бельгии, поскольку именно там расположен Euroclear, где хранится наибольшая доля обездвиженных активов России. Это автоматически делает Брюссель первой потенциальной мишенью для юридических и политических шагов Кремля в ответ.

Дополнительный уровень сложности создает действующее соглашение о защите инвестиций между Бельгией и Россией, которое не содержит современных исключений по санкциям, имеет широкое определение экспроприации, предусматривает возможность ad hoc арбитража и значительно повышает правовые риски для бельгийского правительства.

Именно в этом контексте бельгийский премьер Барт Де Вевер фактически остановил одобрение репарационного займа на уровне ЕС.

Еврокомиссии пока не удалось предоставить столь убедительный пакет гарантий, который бы удовлетворил требования Бельгии.

Не менее серьезным является финансовый аспект, поскольку схема предусматривает возврат Украиной займа только после выплаты репараций Россией. Финансовые рынки рассматривают этот инструмент как существенно более рискованный, чем стандартные бонды, а рейтинговые агентства уже предупреждают о возможном влиянии на оценки отдельных государств-членов.

К этому добавляется опасение создания глобального прецедента.

Ситуацию осложняет и политическая турбулентность внутри Евросоюза, из-за переформатирования Еврокомиссии, новых правительств в государствах-членах, в частности Чехии, бюджетных дискуссий и традиционного венгерского блокирования.

Чем более фрагментированным становится ЕС, тем меньше шансов найти единодушие в сложных вопросах. Под угрозой оказывается даже решение о дальнейшем замораживании активов. Это отдельное периодическое решение, которое по правилам точно требует единодушия.

Отдельного внимания заслуживает письмо Урсулы фон дер Ляйен от 17 ноября 2025 года, направленное европейским столицам, в котором она официально представила три возможных пути покрытия потребностей Украины в 2026–2027 годах.

Первый, собственно "репарационный заем": использование обездвиженных активов российского Центробанка в Euroclear, кредитование Украины под нулевую ставку и погашение только после выплаты репараций Россией. Государства-члены должны предоставить гарантии для покрытия юридических и финансовых рисков.

Вторая опция – это прямые гранты от государств-членов, пропорциональные их ВВП, которые могут обеспечить около 45 млрд евро ежегодно. Это самый простой и чистый метод в правовом смысле, но он требует реальных бюджетных возможностей в странах-членах.

Наконец, третьим вариантом является классическое заимствование ЕС через рынки капитала с передачей Украине специального займа, который формально будет на балансе Евросоюза и погашение которого также будет привязано исключительно к выплате репараций. Эта модель менее рискованна с юридической точки зрения, но сложнее в администрировании.

Важным внешним фактором является старт 17 ноября миссии МВФ в Украине по новой программе объемом около $8 млрд, что должно добавить доверия европейским партнерам на фоне коррупционного скандала. Позитив и в том, что США поддержали план Еврокомиссии по использованию замороженных российских суверенных активов в качестве инструмента финансирования помощи Украине.

Подробнее – в материале Сергея Верланова ЕС в поисках денег для Украины: какие варианты могут заменить репарационный заем.