Шведский министр: импорт ЕС из РФ на 124 млрд евро превысил помощь Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз заплатил России за импорт товаров и энергоресурсов на 124 миллиарда евро больше, чем оказал поддержки Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам 20 ноября, передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

В Швеции обратили внимание, что Евросоюз больше средств тратит на импорт из России, чем на поддержку Украины.

"Правда заключается в том, что поддержка Украины (со стороны ЕС. – "ЕП") является недостаточно большой, а поддержка России – слишком большой", – заявила Стенергард.

Она сообщила, что со времени полномасштабного вторжения европейские страны и Европа поддержали Украину на 187 млрд евро.

"В течение того же периода мы импортировали российской нефти и газа на сумму 201 миллиард евро. И, если добавить другие импортные товары, то общая сумма составляет 311 миллиардов евро. Это означает, что мы получаем негативную поддержку Украины в размере 124 миллиардов евро", – возмутилась шведский министр и продемонстрировала журналистам соответствующий график.

"Это не что иное, как позор", – подчеркнула она.

По ее убеждению, "не будет никаких разумных мирных переговоров, если мы не увеличим поддержку Украины и давление на Россию".

"Очень хорошим началом было бы использование замороженных активов в пользу Украины", – подчеркнула Мария Мальмер Стенергард.

Как сообщала "Европейская правда", Россия уже начала готовиться к возможной конфискации ее замороженных активов в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз преодолеть разногласия по использованию замороженных российских активов, заявив, что новое финансирование имеет решающее значение для продолжения борьбы с Москвой.

Ранее одобрение плана затормозило из-за некоторых предостережений со стороны Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС.

В ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.