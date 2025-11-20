Шведська міністерка: імпорт ЄС з РФ на 124 млрд євро перевищив допомогу Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз сплатив Росії за імпорт товарів та енергоресурсів на 124 мільярди євро більше, ніж надав підтримки Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах 20 листопада, передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

У Швеції звернули увагу, що Євросоюз більше коштів витрачає на імпорт з Росії, ніж на підтримку України.

"Правда полягає в тому, що підтримка України (з боку ЄС – "ЄП") є недостатньо великою, а підтримка Росії – надто великою", – заявила Стенергард.

Вона повідомила, що з часу повномасштабного вторгнення європейські країни та Європа підтримали Україну на 187 млрд євро.

"Протягом того ж періоду ми імпортували російської нафти та газу на суму 201 мільярд євро. І, якщо додати інші імпортні товари, то загальна сума становить 311 мільярдів євро. Це означає, що ми отримуємо негативну підтримку України у розмірі 124 мільярдів євро", – обурилася шведська міністерка і продемонструвала журналістам відповідний графік.

"Це не що інше, як ганьба", – наголосила вона.

За її переконанням, "не буде жодних розумних мирних переговорів, якщо ми не збільшимо підтримку України та тиск на Росію".

"Дуже хорошим початком було б використання заморожених активів на користь України", – підкреслила Марія Мальмер Стенергард.

Як повідомляла "Європейська правда", Росія вже почала готуватись до можливої конфіскації її заморожених активів у Європі.

Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нове фінансування має вирішальне значення для продовження боротьби з Москвою.

Раніше схвалення плану загальмувало через деякі застереження з боку Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС.

У ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.