Правительство Германии призывают включить тему Голодомора в школьные программы

Политические и общественные деятели и историки из Германии, а также Польши и Украины обратились с письмом в Минобразования Германии, призывая включить тему Голодомора в школьную программу по истории, чтобы об этих событиях знала широкая общественность.

Соответствующее письмо, которое есть в распоряжении "Европейской правды", было отправлено министру культуры с подписями около 20 деятелей.

Письмо адресовано федеральному министру образования Карин Прин и приурочено ко дню памяти жертв Голодомора.

Среди его подписантов – мэр Лейпцига Бурхард Юнг, бывшая депутат Европарламента Гизела Калленбах, известный диссидент из Восточной Германии Вольф Бирман, украинская писательница и общественный деятель Оксана Забужко. Инициаторы призывают присоединиться со своими подписями других, кто разделяет их аргументы.

"В 2022 году Бундестаг Германии классифицировал Голодомор как геноцид и призвал федеральное правительство повышать осведомленность в Германии и Европе об этом преступлении через образовательные программы. Однако с тех пор почти ничего не произошло. Только одна федеральная земля включила тему Голодомора в свою программу – и то как "тему на выбор", – отмечают они.

Авторы в письме обращают внимание на этот факт и акцентируют также на том, что сейчас в немецких школах учатся много детей из Украины, которые оказались там из-за войны – и среди них почти точно есть потомки тех, кто потерял своих близких во время Голодомора.

"Немецкие подростки узнают о мрачном прошлом предков своих одноклассников только в том случае, если у них есть учитель, который считает своим долгом поднять эту тему", – отмечают они.

Авторы указывают на сходство преступления нацистского режима против еврейского народа и сталинского – против украинцев.

"Холокост и Голодомор объединяют не только первые слоги в словах, хотя они имеют разное значение, но прежде всего масштабы преступления. В обоих случаях речь идет об убийстве миллионов людей. Мы время от времени слышим, что Шоа был уникальным случаем. Для этого, конечно, есть основания – но это не означает, что массовое преступление, произошедшее на десятилетие раньше и на тот момент являвшееся крупнейшим преступлением против европейского народа, просто игнорируется", – пишут они.

"Без этих исторических знаний как могут молодые люди понять, откуда у украинцев такая огромная воля к сопротивлению? С этими знаниями они с гораздо большей вероятностью согласятся, что европейцы не должны во второй раз бросить на произвол судьбы этот народ, и что мы не можем уменьшить нашу поддержку стране, которая находится под атакой", – аргументируют авторы письма.

Ко Дню памяти жертв Голодомора, который отмечается в третью субботу ноября, ряд стран выступили с заявлениями в память об этих преступлениях сталинского режима и провели параллели с событиями сегодняшнего дня.

Напомним, в 2024 году парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом.

На сегодняшний день Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.