В Греции задержали подозреваемого в подготовке теракта и связях с ХАМАС

На греческом острове Крит задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в планировании терактов против объектов, связанных с Израилем.

Об этом сообщает eKathimerini, пишет "Европейская правда".

Подозреваемый, уроженец сектора Газа, который легально работал в Греции сезонным работником отеля, на момент задержания проживал в Агиос-Николаос на северо-востоке Крита вместе с другими сотрудниками.

В своих первоначальных показаниях он заявил, что еще не изготовил взрывное устройство, но заказал через Интернет материалы, которые можно использовать для изготовления взрывчатых веществ.

Во время обыска его квартиры были обнаружены весы и стеклянный мерный стакан. Власти также изучают цифровые доказательства, изъятые в ходе расследования.

По данным следователей, подозреваемый выезжал в Малайзию для обучения изготовлению взрывных устройств. Он проживает в секторе Газа со своей женой и тремя детьми.

Греческие власти установили его связь с подозреваемыми, задержанными на Кипре в связи с планированием терактов против объектов, связанных с Израилем.

Официальные лица заявили, что подозреваемый не проявлял подозрительной активности во время работы в отеле и еще не был готов к совершению теракта. Однако они опасались, что он может попытаться совершить теракт в ближайшем будущем, либо на Крите, либо в другом месте в Греции.

Кипрские власти заявили, что задержанные подозреваемые, вероятно, также планировали теракты против израильских интересов на Кипре и в других странах ЕС.

В конце мая в Норвегии правоохранители арестовали двух мужчин по подозрению в причастности к поставкам оружия, которое, по данным следствия, могло быть предназначено для ХАМАС.

А в марте в Берлине приговорили к тюремному заключению четырех мужчин за участие в сети, которая хранила оружие для возможных терактов в Европе под руководством ХАМАС.