В Германии задержали двух мужчин, выдававших себя за полицейских на патрульной машине

Полиция восточногерманской земли Тюрингия сообщила в воскресенье, что задержала двух мужчин за то, что они выдавали себя за полицейских, управляя списанным патрульным автомобилем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В заявлении полиции ссылаются на свидетелей, которые в субботу заметили полицейскую машину с двумя мужчинами в форме, проезжавшую через деревню Лангенвецендорф в районе Грайц.

В заявлении добавили, что патрульная машина была в оригинальном состоянии, включая все опознавательные знаки и синие мигалки.

Фейковые полицейские были одеты в старую форму полиции соседней земли Саксония и имели при себе наручники и игрушечные пистолеты.

Во время ареста мужчинам приказали немедленно снять форму.

В отношении этой пары возбуждено уголовное дело за выдачу себя за государственных служащих и нарушение законов об оружии.

В заявлении полиции говорится, что патрульный автомобиль, который к тому времени сломался, был отбуксирован.

Между тем Министерство внутренних дел Великобритании начнет использовать искусственный интеллект для предотвращения случаев, когда взрослые просители убежища выдают себя за детей.

Недавно в Кишиневе 74-летняя пенсионерка стала жертвой мошеннической схемы и передала неизвестным более 130 тысяч евро.

В феврале немецкая полиция раскрыла мошенническую схему, связанную с языковыми экзаменами для иностранцев.