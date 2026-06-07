Ультраправая партия "АдГ" укрепила своё преимущество над блоком Мерца в опросах

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" укрепила своё преимущество над консервативным блоком ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца, свидетельствуют данные недавнего опроса.

Как сообщает "Европейская правда", результаты опроса, проведенного институтом INSA, приводит dpa.

Опрос показал, что рейтинг "АдГ" составляет 29%, что на рекордные 8 процентных пунктов превышает показатель ХДС/ХСС, который снизился на один пункт и составил 21%.

Далее в опросе, который проводился с 1 по 5 июня, шла тройка левых партий: "Зеленые" с 14%, СДПГ с 12% и "Левые" с 11%.

"Свободная демократическая партия" и популистская BSW – набрали по 3%, что ниже 5-процентного барьера, необходимого для прохождения в парламент.

Также опрос зафиксировал резкое падение популярности Мерца за первый год его пребывания у власти: рекордные 77% респондентов опроса INSA заявили, что они недовольны его работой, что на 6 пунктов больше, чем в апреле.

Лишь 15% опрошенных сказали, что они довольны его работой, что на 4 пункта меньше, чем месяцем ранее.

Ранее сообщалось, что в Германии один из опросов показал, что большинство немцев продолжают выражать недовольство работой правительства и канцлера Фридриха Мерца.

Еще один опрос показал, что популярность Фридриха Мерца упала до исторического минимума.