В Армении началось голосование на парламентских выборах

В Армении в воскресенье, 7 июня, началось голосование на парламентских выборах.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Избирательные участки на территории Армении, которых всего более 2000, открылись в 8 утра по местному времени. Голосование продлится до 20 часов, а предварительные результаты, как ожидается, станут известны после полуночи.

За представительство в парламенте соревнуются 16 партий и два избирательных блока. Для первых проходной барьер составляет 4%, для вторых – 8%. Всего в парламенте должно быть не менее 101 депутата и не менее трех политических партий.

По данным МВД, право голоса на выборах в этот раз имеют около 2 млн 485 тысяч человек.

Во время выборов будут работать 13 местных наблюдательных миссий с почти 2700 наблюдателями.

Один из последних опросов показал, что партия действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна имеет шанс получить убедительное большинство в парламенте.

Выборы проходят на фоне усиления давления на Ереван со стороны Москвы из-за курса Пашиняна на сближение с ЕС.

После саммита ЕАЭС Путин пригрозил Армении "украинским сценарием" из-за ее евроинтеграционных устремлений. Также Россия отзвала своего посла в Армении для консультаций. Кроме того, начались меры экономического давления.

Агентство Reuters на основе общения с представителями западных спецслужб и документов рассказало, как Россия пытается предотвратить победу Пашиняна, опасаясь, что его переизбрание закрепит прозападный курс страны.

Подробнее на эту тему – в статье Шантаж и пряник Кремля. Как Путин идет к поражению в Армении и что планирует после него.