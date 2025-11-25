Укр Рус Eng

В результате атаки РФ в Киеве чуть не пострадали сотрудники посольства Литвы

фото
Новости — Вторник, 25 ноября 2025, 10:38 — Мария Емец

В результате комбинированной атаки РФ ночью 25 ноября чуть не пострадали сотрудники литовского посольства – одно из попаданий произошло в соседний дом с тем, где они проживают.

Об этом сообщила посол Литвы Инга Толочкене, пишет "Европейская правда".

Посол констатировала, что пока продолжаются обсуждения потенциальных мирных соглашений, Россия в очередной раз атаковала Украину, в том числе Киев.

"Каждый раз, когда дипломатия пытается двигаться вперед, Кремль отвечает террором – вот их настоящие планы. Попадание произошло в дом рядом с тем, где живут сотрудники моей команды. И ничего не изменится, если Европа не начнет действовать активнее", – написала Толочкене.

Во время атаки ночью 14 ноября обломки "Искандера" повредили посольство Азербайджана.

После этого Азербайджан вызвал на разговор посла России.

В конце сентября элементы ракеты повредили посольство Польши в Украине. Тогда же получило повреждения представительство Европейского Союза в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Литва
Реклама: