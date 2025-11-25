В результате атаки РФ в Киеве чуть не пострадали сотрудники посольства Литвы
Новости — Вторник, 25 ноября 2025, 10:38 —
В результате комбинированной атаки РФ ночью 25 ноября чуть не пострадали сотрудники литовского посольства – одно из попаданий произошло в соседний дом с тем, где они проживают.
Об этом сообщила посол Литвы Инга Толочкене, пишет "Европейская правда".
Посол констатировала, что пока продолжаются обсуждения потенциальных мирных соглашений, Россия в очередной раз атаковала Украину, в том числе Киев.
As 🇺🇦, the US and Europe discuss a path to peace, russia bombed Kyiv tonight. Every time diplomacy tries to move forward, Kremlin responds with more terror–that’s their true plan. A house next to one of my team members was hit.
And nothing will change unless Europe steps-up. pic.twitter.com/jcrhKCFw9l– Inga Tolockiene (@IngaTolockiene) November 25, 2025
"Каждый раз, когда дипломатия пытается двигаться вперед, Кремль отвечает террором – вот их настоящие планы. Попадание произошло в дом рядом с тем, где живут сотрудники моей команды. И ничего не изменится, если Европа не начнет действовать активнее", – написала Толочкене.
Во время атаки ночью 14 ноября обломки "Искандера" повредили посольство Азербайджана.
После этого Азербайджан вызвал на разговор посла России.
В конце сентября элементы ракеты повредили посольство Польши в Украине. Тогда же получило повреждения представительство Европейского Союза в Украине.