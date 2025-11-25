Внаслідок атаки РФ у Києві мало не постраждали співробітники посольства Литви
Новини — Вівторок, 25 листопада 2025, 10:38 —
Внаслідок комбінованої атаки РФ вночі 25 листопада мало не постраждали співробітники литовського посольства – одне з влучань сталося у сусідній будинок з тим, де вони проживають.
Про це повідомила посол Литви Інга Толочкєне, пише "Європейська правда".
Посол констатувала, що доки тривають обговорення потенційних мирних угод, Росія вчергове атакувала Україну, у тому числі Київ.
As 🇺🇦, the US and Europe discuss a path to peace, russia bombed Kyiv tonight. Every time diplomacy tries to move forward, Kremlin responds with more terror–that’s their true plan. A house next to one of my team members was hit.
And nothing will change unless Europe steps-up. pic.twitter.com/jcrhKCFw9l– Inga Tolockiene (@IngaTolockiene) November 25, 2025
"Щоразу, коли дипломатія намагається рухатися вперед, Кремль відповідає терором – оце їхні справжні плани. Влучання сталося у будинок поряд з тим, де живуть співробітники моєї команди. І нічого не зміниться, якщо Європа не почне діяти активніше", – написала Толочкєне.
Під час атаки вночі 14 листопада уламки "Іскандера" пошкодили посольство Азербайджану.
Після цього Азербайджан викликав на розмову посла Росії.
Наприкінці вересня елементи ракети пошкодили посольство Польщі в Україні. Тоді ж зазнало пошкоджень представництво Європейського Союзу в Україні.