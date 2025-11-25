Укр Рус Eng

Внаслідок атаки РФ у Києві мало не постраждали співробітники посольства Литви

фото
Новини — Вівторок, 25 листопада 2025, 10:38 — Марія Ємець

Внаслідок комбінованої атаки РФ вночі 25 листопада мало не постраждали співробітники литовського посольства – одне з влучань сталося у сусідній будинок з тим, де вони проживають. 

Про це повідомила посол Литви Інга Толочкєне, пише "Європейська правда".

Посол констатувала, що доки тривають обговорення потенційних мирних угод, Росія вчергове атакувала Україну, у тому числі Київ.

"Щоразу, коли дипломатія намагається рухатися вперед, Кремль відповідає терором – оце їхні справжні плани. Влучання сталося у будинок поряд з тим, де живуть співробітники моєї команди. І нічого не зміниться, якщо Європа не почне діяти активніше", – написала Толочкєне. 

Під час атаки вночі 14 листопада уламки "Іскандера" пошкодили посольство Азербайджану.

Після цього Азербайджан викликав на розмову посла Росії.

Наприкінці вересня елементи ракети пошкодили посольство Польщі в Україні. Тоді ж зазнало пошкоджень представництво Європейського Союзу в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Литва
Реклама: