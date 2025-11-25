В Румынии нашли российский дрон, залетевший в страну ночью

В Румынии недалеко от границ с Украиной и Молдовой нашли российский БПЛА без боевой части, залетевший на территорию страны ночью 25 ноября; это вероятно самое "дальнее" вторжение российского беспилотника в Румынию за годы полномасштабной войны.

Как информирует Digi24, пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр обороны Йонуц Моштяну.

Беспилотник обнаружили на территории жудеца Васлуй, граничащего с западной границей Молдовы и достаточно далеко от границ Украины.

Министра новость застала на авиабазе имени Михаила Когелничану, куда он приехал для празднования Дня благодарения вместе с американскими военными.

"Это должен был быть день празднования, но теперь не до празднования. У нас очередное вторжение российского дрона, новый вызов со стороны России для Румынии. Дрона, который румынские военные и немецкие Eurofighters пытались сбить", – сообщил Моштяну.

Он сказал, что ему буквально только что сообщили о находке и известны лишь предварительные детали – что это где-то на территории жудеца Васлуй и что речь идет об аппарате без боевой части. В связи с этим министр срочно возвращается в Бухарест для координации дальнейших действий.

Моштяну отметил, что румынские и немецкие пилоты, которых ночью подняли по тревоге, имели разрешение поразить беспилотник, но решили не стрелять по нему – предварительно, из-за значительного риска побочного ущерба.

Министр добавил, что вскоре Румыния получит новые возможности в противовоздушной обороне, которые помогут лучше реагировать на такие ситуации.

Дополнено. В медиа появились фото найденного БпЛА, похожего на "Герберу". Префект жудца Васлуй Эдуард Попица сообщил, что прибыл на место с полицией после сообщения местного жителя села Пуешти. Это в 50 км от границы Румынии с Молдовой и более 100 км от границы Молдовы с Украиной.

Фото с портала News.ro

По словам префекта, мужчина позвонил и сказал, что слышал нарастающий гул, а затем громкий удар или взрыв за домом. Выйдя во двор, он увидел разломанный на куски аппарат.

Похоже, речь идет о наиболее "дальнем" вторжении российского БпЛА в Румынию – до сих пор все известные случаи фиксировались над румынским берегом Дуная, максимум в 10 км от границы с Украиной.

Как сообщалось, утром 25 ноября Румыния и Молдова подтвердили факты нарушения своего воздушного пространства.

В Молдове впоследствии уточнили, что зафиксировали пролет шести БпЛА, один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности. В связи с этим российского посла в Молдове уже вызвали на разговор в МИД.