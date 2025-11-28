Литва хочет обратиться в Международный суд ООН из-за действий Беларуси

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о намерении обратиться в международные органы правосудия, в частности в Международный суд ООН, в связи со злонамеренными действиями Беларуси.

Заявление главы правительства Литвы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Ругинене рассказала, что в настоящее время министерства собирают информацию и рассматривают возможность обращения в Международный суд ООН по поводу ущерба, нанесенного полетам самолетов, поскольку Вильнюсский аэропорт закрывался из-за метеошаров.

"Мы пришли к единому мнению, что министерства юстиции, транспорта и иностранных дел будут работать над сбором данных и возможностью обращения в Суд ООН по поводу ущерба и угроз гражданской авиации", – сказала она.

По словам премьера, первые шаги в этом направлении уже сделаны: Министерство транспорта и коммуникаций обратилось в Международную гражданскую организацию.

"Эти действия будут просто добавлены, и будут собраны данные, чтобы у нас был судебный процесс", – добавила она.

На вопрос о том, какие последствия может иметь рассмотрение дела в Международном суде ООН, если Россия и Беларусь не склонны соблюдать международное право, премьер подчеркнула, что этот судебный процесс имеет смысл, и Литва, как демократическое государство, должна его проводить.

"Все имеет смысл, посмотрите, что делает Украина. Украина тоже ежедневно собирает доказательства. Мы – страна, которая признает международное право, для которой очень важна репутация. И у нас есть определенные действия, которые мы предпринимаем как нормальное демократическое государство", – отметила Ругинене.

Как известно, Литва ненадолго полностью закрывала границу с Беларусью на фоне массовых вторжений метеозондов с контрабандой, однако решила досрочно открыть пункты пропуска.

В частности, 24 ноября в Литве заявили о "самой напряженной" ночи из-за массированного налета воздушных шаров из Беларуси; из-за этого снова пришлось закрывать аэропорт Вильнюса.

На прошлой неделе из-за такого инцидента задержался самолет с главой МИД Литвы и литовским еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом.