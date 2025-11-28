Швеция провела уникальные военные учения и рассказала об этом на русском языке

Шведское правительство на этой неделе провело учения на основе сценария безопасности, предусматривающего войну и риск войны, в которых приняло участие все руководство государства, включая королевскую семью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции в пятницу.

Учения предусматривали сценарий, связанный с "серьезными изменениями в ситуации с безопасностью в Швеции и соседних странах", сказали в правительстве.

"Целью учений было обсудить, что нужно для сохранения безопасности Швеции в этом вымышленном сценарии. Учения также были направлены на укрепление сотрудничества между различными участниками", – добавили там.

Отмечается, что учения проводились совместно с членами королевской семьи Швеции, парламентом, Вооруженными силами, Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям и другими соответствующими правительственными учреждениями.

"Это первые с 1990-х годов учения такого масштаба, в которых приняли участие все вышеупомянутые субъекты", – говорится в сообщении.

Примечательно, что к пресс-релизу правительства Швеции об учениях добавили перевод на русский язык. Как проверила "Европейская правда", другие сообщения на русский язык переведены не были.

В 2024 году Швеция определила Россию как наиболее серьезную угрозу в новой стратегии национальной безопасности.

Недавно премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что главу Кремля Владимира Путина необходимо заставить сесть за стол переговоров.