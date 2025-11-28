Конгрессмен об обысках у Ермака: в Украине работает правосудие, в РФ – выбрасывают из окон

Член Палаты представителей США, республиканец и критик Дональда Трампа Дон Бейкон оптимистично оценил следственные действия антикоррупционных органов в отношении уже бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Бейкон прокомментировал новость об обысках у Ермака, которые прошли утром в пятницу представителями НАБУ и САП.

"В Украине функционируют независимые правоохранительные органы и судебная система. В России этого нет. Там вас выбрасывают из окон высотных зданий", – написал конгрессмен (о случаях, когда в России подозреваемые в коррупции чиновники выпадали из окон, писали СМИ).

В НАБУ и САП официально подтвердили, что проводили обыски у Ермака.

Вечером 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении главы Офиса президента Андрея Ермака и анонсировал на субботу консультации по следующему руководителю ОПУ.

В Европейской комиссии считают, что актуальные антикоррупционные расследования в Украине, которые, в частности, включают проведение обысков у топ-чиновников, свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине работают.

Как сообщала "Европейская правда", в Польше уже заявили, что расследование коррупции в Украине – плохая новость для них, потому что не облегчает текущие мирные переговоры.