Конгресмен про обшуки в Єрмака: в Україні працює правосуддя, в РФ – викидають з вікон

Член Палати представників США, республіканець і критик Дональда Трампа Дон Бейкон оптимістично оцінив слідчі дії антикорупційних органів щодо уже колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

Бейкон прокоментував новину про обшуки в Єрмака, які провели уранці у пʼятницю представники НАБУ і САП.

"В Україні функціонують незалежні правоохоронні органи та судова система. У Росії цього немає. Там вас викидають з вікон висотних будівель", – написав конгресмен (про випадки, коли у Росії підозрювані в корупції посадовці випадали з вікон, писали ЗМІ).

У НАБУ і САП офіційно підтвердили, що проводили обшуки у Єрмака.

Надвечір 28 листопада президент України Володимир Зеленський оголосив про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака та анонсував на суботу консультації щодо наступного керівника ОПУ.

У Європейській комісії вважають, що актуальні антикорупційні розслідування в Україні, які, зокрема, включають проведення обшуків у топпосадовців свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні працюють.

Як повідомляла "Європейська правда", у Польщі вже заявили, що розслідування корупції в Україні – погана новина для них, бо не полегшує поточні мирні переговори.