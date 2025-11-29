Кто имеет шансы стать следующим президентом Франции и будет ли он другом Украины
Суббота, 29 ноября 2025
Следующие президентские выборы во Франции должны пройти весной 2027 года. Несмотря на это, Франция уже вступает в предвыборную кампанию. И делает это в ситуации глубокой неопределенности.
Второй срок Эммануэля Макрона изменил политический ландшафт. Его реформистские амбиции столкнулись с общественной усталостью, в то время как полномасштабная война России против Украины переформатировала стратегические приоритеты Европы.
Все это дает ультраправым чрезвычайно высокие шансы на победу в 2027 году.
О том, возможно ли остановить победное шествие ультраправых к президентскому посту и кто из французских политиков способен на это, читайте в статье журналистки Шарлотт Гию-Клер (Франция) Преемник Макрона: можно ли предотвратить приход ультраправых к власти во Франции. Далее – краткое изложение статьи.
Второй президентский срок Эммануэля Макрона сопровождался ростом чувства общенациональной усталости.
Пенсионная реформа, которая повысила пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вызвала одну из самых продолжительных волн протестов за десятилетие. Недели забастовок и демонстраций углубили впечатление, что правительство оторвалось от реальности.
Инфляция, частично подпитываемая энергетическими шоками, вызванными войной России, добавила разочарования в обществе.
Политическая коалиция Макрона, созданная в 2017 году на оптимизме и обещании преодолеть традиционные политические расколы, постепенно размывалась.
Доверие к политическому центру постепенно ослабевало.
Политические последствия драматичны. Традиционный баланс между левыми и правыми разрушен. Его заменили три четко очерченных блока: ослабленный центр, разделенная левая часть и доминирующие крайние правые.
На Украину эта фрагментация оказывает непосредственное влияние – она создает неопределенность во внешнеполитическом курсе в тот момент, когда среда безопасности в Европе требует максимальной стабильности.
В большинстве моделирований наиболее вероятными сценариями второго тура являются кандидат "Национального объединения" Жордан Барделла против Эдуара Филиппа или против другого центриста.
Сейчас Жордан Барделла выглядит победителем в поединке с любым политиком "макроновского" лагеря.
И если такой сценарий реализуется, это станет самым большим изменением французской внешней политики с 1960-х годов.
Несмотря на то, что сегодня "Национальное объединение" избегает открыто прокремлевской позиции, стратегия партии остается укорененной в евроскептицизме, сомнениях по поводу НАТО и критике "эскалации" в Украине. Президентство Барделлы может замедлить или заморозить поставки оружия, выступить против углубленной интеграции Украины в НАТО, ослабить единство ЕС в отношении санкций, стимулировать более гибкий подход к России.
Однако до выборов еще больше года. Поэтому Эдуар Филипп – самый рейтинговый кандидат президентского лагеря – еще имеет шанс мобилизовать центристский электорат.
Такой сценарий для Украины выглядит наиболее позитивным.
Зато сценарий, при котором во второй тур вырвется кандидат с левого политического фланга, несет для Украины определенные риски.
Только Рафаэль Глюксманн сочетает проевропейские убеждения и последовательную поддержку Украины, но его электоральная база недостаточна.
Зато лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон на президентском посту повел бы Францию по пути, который разделил бы Европу и ослабил поддержку Украины.
