Кто имеет шансы стать следующим президентом Франции и будет ли он другом Украины

Следующие президентские выборы во Франции должны пройти весной 2027 года. Несмотря на это, Франция уже вступает в предвыборную кампанию. И делает это в ситуации глубокой неопределенности.

Второй срок Эммануэля Макрона изменил политический ландшафт. Его реформистские амбиции столкнулись с общественной усталостью, в то время как полномасштабная война России против Украины переформатировала стратегические приоритеты Европы.

Все это дает ультраправым чрезвычайно высокие шансы на победу в 2027 году.

О том, возможно ли остановить победное шествие ультраправых к президентскому посту и кто из французских политиков способен на это, читайте в статье журналистки Шарлотт Гию-Клер (Франция) Преемник Макрона: можно ли предотвратить приход ультраправых к власти во Франции. Далее – краткое изложение статьи.

Второй президентский срок Эммануэля Макрона сопровождался ростом чувства общенациональной усталости.

Пенсионная реформа, которая повысила пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вызвала одну из самых продолжительных волн протестов за десятилетие. Недели забастовок и демонстраций углубили впечатление, что правительство оторвалось от реальности.

Инфляция, частично подпитываемая энергетическими шоками, вызванными войной России, добавила разочарования в обществе.

Политическая коалиция Макрона, созданная в 2017 году на оптимизме и обещании преодолеть традиционные политические расколы, постепенно размывалась.

Доверие к политическому центру постепенно ослабевало.

Политические последствия драматичны. Традиционный баланс между левыми и правыми разрушен. Его заменили три четко очерченных блока: ослабленный центр, разделенная левая часть и доминирующие крайние правые.

На Украину эта фрагментация оказывает непосредственное влияние – она создает неопределенность во внешнеполитическом курсе в тот момент, когда среда безопасности в Европе требует максимальной стабильности.

В большинстве моделирований наиболее вероятными сценариями второго тура являются кандидат "Национального объединения" Жордан Барделла против Эдуара Филиппа или против другого центриста.

Сейчас Жордан Барделла выглядит победителем в поединке с любым политиком "макроновского" лагеря.

И если такой сценарий реализуется, это станет самым большим изменением французской внешней политики с 1960-х годов.

Несмотря на то, что сегодня "Национальное объединение" избегает открыто прокремлевской позиции, стратегия партии остается укорененной в евроскептицизме, сомнениях по поводу НАТО и критике "эскалации" в Украине. Президентство Барделлы может замедлить или заморозить поставки оружия, выступить против углубленной интеграции Украины в НАТО, ослабить единство ЕС в отношении санкций, стимулировать более гибкий подход к России.

Однако до выборов еще больше года. Поэтому Эдуар Филипп – самый рейтинговый кандидат президентского лагеря – еще имеет шанс мобилизовать центристский электорат.

Такой сценарий для Украины выглядит наиболее позитивным.

Зато сценарий, при котором во второй тур вырвется кандидат с левого политического фланга, несет для Украины определенные риски.

Только Рафаэль Глюксманн сочетает проевропейские убеждения и последовательную поддержку Украины, но его электоральная база недостаточна.

Зато лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон на президентском посту повел бы Францию по пути, который разделил бы Европу и ослабил поддержку Украины.

