Patriot, ПВО и дроны: Украина и Германия согласовали приоритеты перед "Рамштайном"

Министр обороны Михаил Федоров в телефонном разговоре с министром обороны Германии Борисом Писториусом обсудил приоритетные направления поддержки Украины и дальнейшую координацию перед очередным заседанием формата "Рамштайн".

Об этом Федоров рассказал в своем Telegram, сообщает "Европейская правда".

По словам Федорова, в фокусе сотрудничества – ракеты PAC-3 для Patriot через механизм JUMPSTART, дополнительные взносы в PURL, артиллерийские боеприпасы повышенной дальности в рамках "чешской инициативы" и FPV-дроны на оптоволокне и middle strike украинского производства.

Отдельно министры обсудили ускорение поставок боеприпасов для IRIS-T, развитие антибаллистических возможностей и дальнейшую поддержку технологических решений, которые уже доказывают свою эффективность на поле боя.

Также рассмотрели возможности направить уже анонсированное партнерами финансирование на наиболее критические нужды Сил обороны.

"Благодарен Германии за лидерство, системную поддержку Украины и готовность работать над решениями, которые уже сегодня помогают укреплять нашу оборону", – написал Федоров.

По сообщениям СМИ, следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") запланировано на 18 июня 2026 года.

Напомним, Украина сотрудничает с европейскими и американскими партнерами в том, чтобы в европейских странах началось производство ПВО, способной сбивать баллистические ракеты.

Федоров сообщал, что Украина получает более 90% средств против баллистических ракет через инициативу PURL.