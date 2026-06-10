Мэр Кишинева проиграл суд главе МИД Румынии по делу о "тесных связях" с РФ

Мэр Кишинева Ион Чебан проиграл судебный процесс по делу против министра иностранных дел Румынии Оаны Цою, в рамках которого он просил символическую компенсацию за моральный ущерб в размере одного румынского лея.

Об этом сообщает издание G4 Media, пишет "Европейская правда".

Решение суда в Бухаресте пока не является окончательным и может быть обжаловано.

Чебан требовал 1 румынский лей компенсации убытков от Оаны Цою, поскольку глава румынского МИД обвинила пророссийского мэра столицы Молдовы в "тесных связях" с Россией. Чебан подал в суд на Цою в марте.

В иске, помимо символической компенсации, Чебан требовал от Цою прекращения любых диффамационных действий против него и, в случае выигрыша иска, публикации об этом решении за счет ответчицы в газете национального значения.

Чебан утверждал, что Цою оклеветала его в интервью в июле 2025 года, сразу после того, как румынские власти объявили о запрете ему въезда в Румынию и Шенгенскую зону, ссылаясь на то, что он представляет потенциальную угрозу для национальной безопасности из-за своих связей с Российской Федерацией.

В 2022 году Чебан якобы находился в Москве в день полномасштабного вторжения России в Украину, а только в 2025 году заявил, что это была поездка на отдых.

В поданном в суд иске Чебан сообщил, что с момента избрания мэром он подписал несколько соглашений, партнерств и соглашений о побратимстве с многочисленными городами и уездами Румынии – страны, в которую он совершил около 200 официальных визитов в качестве мэра.

Он также сказал, что, хотя Цою четко и однозначно знает его позицию по осуждению действий России в отношении Украины, а его партия "ориентирована на европейские ценности", все равно заявила в интервью 17 июля 2025 года о "давно задокументированных сложных связях между ним и представителями Российской Федерации".

9 июля румынский МИД сообщил о запрете на въезд на территорию страны для Чебана и двух других граждан Молдовы "из соображений национальной безопасности".

Чебан назвал запрет на въезд в Румынию "исключительно политическим решением".