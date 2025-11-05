Норвегию призывают использовать фонд на 1,8 трлн евро для поддержки кредита ЕС Украине

В Норвегии растут призывы среди партий о том, чтобы страна использовала свой суверенный фонд размером 1,8 трлн евро для помощи в продвижении застрявшего кредита ЕС для Украины объемом 140 млрд евро.

Об этом пишет Euractiv, передает "Европейская правда"

Пять норвежских политических партий Норвегии призвали Осло вмешаться, чтобы преодолеть беспокойство Бельгии по поводу использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования репарационного кредита для Украины на сумму 140 млрд евро.

Как отмечается, лидеры ЕС обсудили этот вопрос 23 октября на саммите в Брюсселе, но не пришли к согласию, поскольку Бельгия настаивает, что другие страны ЕС должны разделить юридические и финансовые риски, связанные с этим планом, прежде чем она согласится на его реализацию.

На прошлой неделе премьер-министр страны Йонас Гар Стёре поручил провести "полный пересмотр" возможного участия Норвегии.

Как отмечается, богатая нефтью Норвегия владеет крупнейшим в мире суверенным фондом стоимостью 1,8 трлн евро, куда входят примерно 109 млрд евро, заработанных на стремительном росте цен на газ в 2022 и 2023 годах после вторжения России в Украину.

"Мы внимательно следим за ситуацией и продолжаем диалог с коллегами из ЕС", – заявила госсекретарь министерства финансов Норвегии Эллен Рейтан.

Эти комментарии появились в то время, когда страны ЕС рассматривают возможность использования замороженных активов России, а не собственных бюджетов, для удовлетворения финансовых потребностей Киева, которые, по оценкам Международного валютного фонда, составляют около 55 млрд евро на ближайшие два года.

Представитель Европейской комиссии отметил, что Брюссель намерен представить варианты финансирования потребностей Украины, но "на более позднем этапе усилит дискуссии с единомышленниками и союзниками".

Впрочем, пока нет никаких признаков того, что Норвегия возьмет на себя ведущую роль в застрявшем плане предоставления займа, хотя она может присоединиться как один из нескольких спонсоров.

"Норвежские консерваторы настроены положительно, но это должно происходить совместно со странами ЕС", – сказала экс-министр иностранных дел Ине Эриксен Серейде.

Напомним, во время последнего саммита лидеры ЕС изъяли из официальных выводов упоминание о кредите для Украины в размере 140 млрд евро как уступку Бельгии.

В смягченном тексте лишь "приглашают комиссию как можно быстрее представить варианты финансовой поддержки на основе оценки финансовых потребностей Украины". Важно, что в тексте не указаны конкретные меры для достижения этих целей.

Между тем в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.

Также СМИ писали, что руководство Еврокомиссии и бельгийского правительства встретятся в пятницу, 7 ноября, чтобы попытаться выйти из политического тупика по использованию замороженных российских государственных активов для финансирования "репарационного займа" Украине в размере 140 млрд евро.