Еврокомиссию беспокоит, что Венгрия до сих пор выдает "национальные карты" россиянам

Европейская комиссия обеспокоена тем, что в Венгрии продолжают предоставлять гражданам России вид на жительство.

Как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт во время общения с журналистами 6 ноября.

То, что Венгрия предоставляет россиянам свои "национальные карты", вызывает обеспокоенность в Брюсселе.

"Комиссия обеспокоена тем, что, по последней имеющейся информации, Венгрия продолжает выдавать российским гражданам так называемые национальные карты на основании собственных внутренних правил", – подчеркнул Ламмерт.

Он сообщил, что Еврокомиссия мониторит ситуацию и поддерживает контакты со всеми государствами-членами, включая Венгрию, "относительно практики выдачи разрешений на проживание".

"Российская агрессия против Украины и в дальнейшем представляет угрозу безопасности Союза. Все инструменты ЕС и государств-членов должны способствовать обеспечению безопасности Союза и целостности Шенгенской зоны", – напомнил представитель Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", в ЕС признали планы ограничить выдачу Шенгенских виз россиянам.

В прошлом году Венгрия представила систему ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

Решение Венгрии вызвало резонанс и критику со стороны многих государств ЕС, в то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто заверил, что оно не представляет риска для Шенгенской зоны.