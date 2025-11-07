ЕС принял решение больше не выдавать мультивизы гражданам РФ

Европейская комиссия приняла более жесткие правила выдачи виз гражданам России, учитывая повышенные риски для безопасности, связанные с войной России против Украины, использованием миграции как оружия, актами саботажа и потенциальным злоупотреблением визовым режимом.

Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

В Еврокомиссии заявили, что дальнейшим ограничением визовых правил они делают дополнительный и необходимый шаг для защиты безопасности Европейского Союза и его граждан.

"Незаконная и неспровоцированная захватническая война России против Украины продолжает представлять серьезную угрозу европейской безопасности, с повышенными рисками, связанными с саботажем, дезинформацией и вторжениями беспилотников в ЕС", – отметила Хенна Вирккунен, вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии, обосновывая решение.

"Наш долг – защитить наших граждан. Отныне к гражданам России, которые обращаются за визой для путешествия в ЕС, будут применяться более строгие правила. Путешествие в ЕС и свободное передвижение в пределах ЕС – это привилегия, а не данность", – сказала руководительница европейской дипломатии Кая Каллас.

Отныне граждане России больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что граждане России будут вынуждены обращаться за новой визой каждый раз, когда планируют путешествовать в ЕС, что позволит тщательнее и чаще проверять заявителей, чтобы уменьшить любые потенциальные риски для безопасности.

Цель состоит в том, чтобы уменьшить угрозы государственной политике и внутренней безопасности, позволяя делать исключения для ограниченных и обоснованных случаев, таких как независимые журналисты и правозащитники, обеспечивая одинаковое применение во всех государствах-членах ЕС и предотвращая обход правил.

Это решение основывается на совместной оценке государств-членов в рамках местного шенгенского сотрудничества в России и должно быть одобрено всеми государствами-членами в Визовом комитете.

ЕС уже усложнил получение виз для россиян, приостановив соглашение об упрощении визового режима с Россией в конце 2022 года после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Некоторые страны-члены, в частности страны Балтии и Польша, пошли еще дальше, запретив или жестко ограничив въезд россиян на свою территорию.