Во Франции хотят ввести взносы для пенсионеров из-за пределов ЕС за пользование медициной

Во Франции хотят, чтобы пенсионеры из стран, не входящих в Европейский Союз, которые сейчас пользуются государственной системой здравоохранения, начали за нее платить.

Об этом сказал Politico французский депутат Франсуа Жернигон, который выдвинул это предложение, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, этот шаг особенно повлияет на американских пенсионеров, которые массово переезжают во Францию в некоторых случаях из-за бесплатной медицинской помощи.

"Это вопрос справедливости. Если вы являетесь гражданином Франции и переезжаете в США – вы не пользуетесь бесплатным социальным обеспечением", – сказал Жернигон.

Согласно французскому законодательству, неработающие граждане из стран, не входящих в ЕС, которые имеют визу на длительный срок и могут доказать, что имеют достаточный пенсионный или капитальный доход (более 23 тысяч евро в год), а также частную медицинскую страховку, могут через три месяца получить карту "carte vitale", которая предоставляет им бесплатный доступ к государственной медицинской помощи.

На этом этапе они могут аннулировать свою предыдущую частную медицинскую страховку и воспользоваться французской. В последние годы это стало популярным выбором среди пенсионеров из США.

Но большинство французских депутатов хочет положить конец этой ситуации и заставить их платить минимальный взнос. Как отмечается, эта идея уже была одобрена двумя палатами парламента в этом месяце во время обсуждения бюджета.

Согласно последней версии предложения, измененной французским Сенатом, только граждане стран, не входящих в ЕС, которые не платят налоги и не делают взносов в другие программы социального обеспечения во Франции, будут обязаны платить новый минимальный взнос.

По мнению Жернигона, размер взноса может варьироваться в зависимости от уровня медицинского страхования, но все равно будет дешевле, чем частное страхование в США, которое, по его словам, стоит от 300 до 500 евро в месяц.

Он отметил, что еще не оценил, сколько доходов могут принести эти новые взносы, но признал, что его главная цель – это справедливость, а не решение бюджетных проблем Франции.

"Это не то, что заполнит дыру в бюджете социального обеспечения", – добавил он.

В ноябре нижняя палата парламента Франции проголосовала за отложение непопулярной пенсионной реформы, которую в прошлом правительство приняло по спецпроцедуре "в обход" законодательного органа. Это стало уступкой президента Эмманюэля Макрона и премьер-министра Лекорню для выхода из политического кризиса.

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и сможет ли он избежать перевыборов.