Парламент Франции проголосовал за приостановку непопулярной пенсионной реформы

Нижняя палата парламента Франции вечером 12 ноября проголосовала за отсрочку непопулярной пенсионной реформы, которую в прошлом правительство приняло по спецпроцедуре "в обход" законодательного органа.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Около 18 часов Национальная ассамблея поддержала отсрочку до 2028 года непопулярной пенсионной реформы, что стало уступкой Макрона и премьер-министра Лекорню для выхода из политического кризиса.

За проект дали 255 голосов "за" и 146 "против".

Ранее в этом месяце премьер Себастьен Лекорню объявил о намерении временно заморозить действие закона о постепенном повышении минимального пенсионного возраста во Франции, который вызвал массовые протесты и остается крайне непопулярным, до следующих президентских выборов в 2027 году.

Это помогло обеспечить правительству Лекорню по крайней мере временную поддержку социалистов, без которой правительство не переживет вотума недоверия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддерживает решение Лекорню, но считает, что повышение пенсионного возраста в конце концов будет необходимым.