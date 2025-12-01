Туск: Германия должна поторопиться с компенсациями жертвам нацистской оккупации Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник затронул вопрос возможных выплат Германией компенсаций еще живым польским гражданам, которые непосредственно пострадали от действий немцев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

В рамках польско-немецких межправительственных консультаций Туск сказал, что Берлин должен как можно быстрее принять решение о компенсациях пострадавшим от действий нацистской Германии.

"Если мы не получим быстрого и однозначного заявления Германии о выплате компенсаций живым польским жертвам Второй мировой войны, я рассмотрю решение об удовлетворении этой потребности Польшей", – сказал он.

Польский премьер сказал, что по состоянию на данный момент, по оценкам фонда "Польско-немецкое примирение", насчитывается около 50 тысяч пострадавших от действий Германии во Второй мировой, тогда как несколько лет назад их было около 60 тысяч.

"Поторопитесь, если вы действительно хотите сделать этот жест", – обратился к немецкой стороне Туск.

Польша во время правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций в размере более триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.

Нынешний польский президент Кароль Навроцкий, избранный в этом году, решил вновь поднять вопрос репараций перед Германией. Он, в частности, говорил, что это необходимо для добрососедских отношений между Варшавой и Берлином.